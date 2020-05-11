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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:35
https://ria.ru/20200511/1571269943.html
Число зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 184
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 184

11:35 11.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до 184, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 181 лабораторно подтвержденном случае заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено три новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 11 мая, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 184. На лечении 152 пациента. Выписаны 27 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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