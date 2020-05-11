Число зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 184

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено три новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 11 мая, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 184. На лечении 152 пациента. Выписаны 27 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.