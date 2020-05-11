Более половины жителей Подмосковья лечатся от COVID-19 дома

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Более 50% жителей Более 50% жителей Московской области проходят лечение от новой коронавирусной инфекции на дому, рассказала в интервью РИА Новости главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш.

"В Московской области сейчас более 20 тысяч заразившихся, из них более 12-13 тысяч лечатся дома. Это более 50% от общего числа инфицированных", - сказала Труш.

В настоящее время благодаря режиму самоизоляции можно говорить об отсутствии резкого прироста заболеваемости, отметила специалист.

"Тем не менее, она остается высокой. Говорить, когда мы достигнем пика, мы не можем. Динамика может измениться после этапного снятия строгого режима самоизоляции", - подчеркнула эксперт.