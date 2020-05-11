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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:02
https://ria.ru/20200511/1571269324.html
Более половины жителей Подмосковья лечатся от COVID-19 дома
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

Более половины жителей Подмосковья лечатся от COVID-19 дома

11:21 11.05.2020 (обновлено: 12:02 11.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Более 50% жителей Московской области проходят лечение от новой коронавирусной инфекции на дому, рассказала в интервью РИА Новости главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш.
"В Московской области сейчас более 20 тысяч заразившихся, из них более 12-13 тысяч лечатся дома. Это более 50% от общего числа инфицированных", - сказала Труш.
В настоящее время благодаря режиму самоизоляции можно говорить об отсутствии резкого прироста заболеваемости, отметила специалист.
"Тем не менее, она остается высокой. Говорить, когда мы достигнем пика, мы не можем. Динамика может измениться после этапного снятия строгого режима самоизоляции", - подчеркнула эксперт.
Читайте полный текст интервью >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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