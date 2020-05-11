Зинаида Труш: спад заболеваемости COVID-19 в Подмосковье ожидается в июне

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш рассказала в интервью РИА Новости, когда в регионе ожидается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией , при каком варианте развития событий возможна вторая волна резкого прироста инфицированных, о важности соблюдения санитарных требований и предписаний властей, а также о том, на что сегодня в первую очередь направлены силы системы здравоохранения. Беседовала Алена Самарева.

— Зинаида Иманпашаевна, задам вопрос, который волнует миллионы жителей Подмосковья. Когда в регионе ожидается пик заболевания COVID-19?

Москва и Московская область — это первые регионы в России, где стала расти заболеваемость COVID-19. В настоящее время благодаря режиму самоизоляции можно говорить об отсутствии резкого прироста заболеваемости. Тем не менее она остается высокой. Говорить, когда мы достигнем пика, мы не можем. Динамика может измениться после этапного снятия строгого режима самоизоляции. Сейчас в регионе как раз идет поэтапное снятие существующих ограничений. И в течение двух-трех недель, к концу мая, мы сможем более точно оценить динамику показателей.

— В том числе, вышли ли мы на плато по количеству заболевших?

— Да. Только в конце мая будет видно, вышли ли мы на плато, достигли ли мы его. Судя по европейским странам, в среднем плато высокой заболеваемости удерживается в течение примерно двух месяцев. Как пойдет у нас — точного прогноза никто не может дать. До конца мая мы будем отслеживать эту динамику и только в конце мая увидим.

— Расскажите, сколько пациентов с легкой формой COVID-19 лечатся на дому, есть ли в последнее время серьезный прирост по так называемым тяжелым больным?

— Если обратиться к статистике, то мы видим, что, начиная с 1 мая, число заболевших COVID держится примерно одинаковое. Ежедневный прирост составляет около восьмисот с небольшим пациентов. Надо отметить, у 40-50% инфицированных — бессимптомное носительство, нет клинических проявлений, в основном случаи контактные. По госпитализации у нас прироста нет. В Московской области сейчас более 20 тысяч заразившихся, из них более 12-13 тысяч лечатся дома. Это более 50% от общего числа инфицированных. Заболеваемость есть, но мы видим, что по тяжелым у нас нет большего прироста. Если говорить в процентном соотношении, пациентов с тяжелой формой течения заболевания у нас порядка 10% от общего количества госпитализированных.

— А люди старшего возраста, дети? Сколько заболевших COVID-19 в этих категориях?

— Детей примерно около 3-6%, а людей старше 65 лет тоже приблизительно 3-6%. Хоть они и дома находятся, все-таки тоже заболевают. Конечно, у пожилых людей все усложняется сопутствующими соматическими, хроническими заболеваниями.

— На что сейчас в основном направлены силы системы здравоохранения, в том числе с целью недопущения распространения инфекции в будущем?

— Первое, сейчас большое внимание уделяется доступности медицинской помощи каждому. Если ты заболел, нужно обратиться к врачу, не стоит заниматься самолечением. Мы видим, что для этого делается, у нас открываются дополнительные койки, больницы перепрофилируются. Это направлено на то, чтобы каждому заболевшему была оказана медицинская помощь. Второе, акцент делается на то, чтобы люди прислушивались к советам и придерживались всех тех рекомендаций, которые даются. Среди мер профилактики — без острой необходимости не выходить из дома, обязательно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, проводить дезинфекцию. Это необходимо, чтобы прервать цепочку распространения инфекции.

— По вашему мнению, насколько долго в регионе продлится такое удержание числа заболевших? Когда уже пойдем на спад?

— Примерно две-три недели будет удержание, а потом, в начале июня, число заболевших пойдет на спад, не будет такого прироста. Чтобы сразу в июне все прекратилось — такого не будет. Опять-таки, нужен поэтапный выход. У нас самоизоляция. Если мы не будем соблюдать все правила: носить маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию, то, естественно, рост может пойти в обратную сторону. Снова возможен рост числа заболевших. Возможна вторая волна, этого никто не исключает.

— А в целом когда, на ваш взгляд, можно ожидать нормализации ситуации с коронавирусом? Как изменит положение вакцина?

— Ситуация с коронавирусом стабилизируется, когда у людей выработается иммунитет. Что касается вакцины, по мнениям разработчиков и экспертов, как минимум год нужен, чтобы ее разработали, проверили эффективность, безопасность и стали применять широко, поэтому ждать, что заболеваемость снизится, когда вакцина появится — это неправильно. Мы не знаем, как поведет себя коронавирус, останется он или будет меняться. Когда каждый будет соблюдать все меры предосторожности, риски распространения будут меньше, заболеваемость снизится.