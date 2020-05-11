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2020-05-11T11:15
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Глава Казахстана предложил ввести прогрессивную шкалу подоходного налога
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РИА Новости

Глава Казахстана предложил ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

11:15 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога, сообщила пресс-служба главы государства.
В настоящее время в Казахстане установлена единая ставка индивидуального подоходного налога в размере 10%.
"Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода", - сказал он в понедельник в ходе заседания государственной комиссии по чрезвычайному положению.
В своем выступлении, которое опубликовано на сайте президента, Токаев пояснил, что смысл прогрессивной шкалы заключается в том, что "граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет".
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"Наша основная цель – вывести из "тени" наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте", - сказал Токаев.
По его мнению, в условиях снижения доходов населения важно продолжить мониторинг состояния рынка потребительского кредитования, чтобы не допустить рост долговой нагрузки граждан.
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ миреЭкономика
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