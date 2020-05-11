Глава Казахстана предложил ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

АЛМА-АТА, 11 мая - РИА Новости. Президент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога, сообщила пресс-служба главы государства.

В настоящее время в Казахстане установлена единая ставка индивидуального подоходного налога в размере 10%.

"Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода", - сказал он в понедельник в ходе заседания государственной комиссии по чрезвычайному положению.

В своем выступлении, которое опубликовано на сайте президента, Токаев пояснил, что смысл прогрессивной шкалы заключается в том, что "граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет".

"Наша основная цель – вывести из "тени" наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте", - сказал Токаев.