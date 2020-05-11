В Минкомсвязи сообщили о переносе вывозного рейса с Сейшел

Вывозной рейс из Хошимина отложили на неопределенное время

Вывозной рейс из Хошимина отложили на неопределенное время

Ранее этот рейс был назначен на 12 мая на это же время.

Ранее посольство РФ в Республике Сейшельских островов сообщало, что здесь "застряло" около сотни россиян. Это первый вывозной рейс для них.