В Минкомсвязи сообщили о переносе вывозного рейса с Сейшел

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вывозной рейс с Сейшельских островов перенесен на 13 мая, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Внимание, изменена дата вылета рейса № UL9232 Сейшелы – Москва на 13 мая в 11.45 (местное время)", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Сейшелы - РФ".
Ранее этот рейс был назначен на 12 мая на это же время.
Ранее посольство РФ в Республике Сейшельских островов сообщало, что здесь "застряло" около сотни россиян. Это первый вывозной рейс для них.
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10 мая, 13:56Рейс для вывоза россиян с Бали перенесли на 11 мая