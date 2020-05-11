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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:02
https://ria.ru/20200511/1571268714.html
В Минкомсвязи сообщили о переносе вывозного рейса с Сейшел
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_62c6a2256b14efb8f2258240a7c21fc2.jpg
РИА Новости

В Минкомсвязи сообщили о переносе вывозного рейса с Сейшел

11:02 11.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вывозной рейс с Сейшельских островов перенесен на 13 мая, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Внимание, изменена дата вылета рейса № UL9232 Сейшелы – Москва на 13 мая в 11.45 (местное время)", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Сейшелы - РФ".
Страны мира. Вьетнам
10 мая, 14:30Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Хошимина отложили на неопределенное время
Ранее этот рейс был назначен на 12 мая на это же время.
Ранее посольство РФ в Республике Сейшельских островов сообщало, что здесь "застряло" около сотни россиян. Это первый вывозной рейс для них.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница в защитном костюме в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
10 мая, 13:56
Рейс для вывоза россиян с Бали перенесли на 11 мая
310202
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваСейшельские островаОбщество
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