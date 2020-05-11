Посол Швейцарии в России рассказал об экспорте фармацевтической продукции

Посол Швейцарии в России рассказал о сделках на поставки медоборудования

Посол Швейцарии в России рассказал о сделках на поставки медоборудования

"По этим трем причинам я не вижу негативного тренда и не ожидаю негативного воздействия на этот сектор", - заявил посол.