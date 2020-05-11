Посол Швейцарии в России рассказал об экспорте фармацевтической продукции

Это связано с тем, что швейцарские компании в значительной степени локализовали производство в России и оно работает без изменений. Кроме того, Швейцария не вводила ограничений на экспорт фармацевтической или медицинской продукции, даже на товары, применяемые при лечении COVID-19. Также немаловажно, что фармацевтический сектор в целом крайне устойчив к негативным тенденциям в экономике.
"По этим трем причинам я не вижу негативного тренда и не ожидаю негативного воздействия на этот сектор", - заявил посол.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.