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2020-05-11T11:07
https://ria.ru/20200511/1571268229.html
Посол Швейцарии в России рассказал об экспорте фармацевтической продукции
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РИА Новости

Посол Швейцарии в России рассказал об экспорте фармацевтической продукции

10:49 11.05.2020 (обновлено: 11:07 11.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовГотовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
© РИА Новости / Денис Абрамов
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сокращения в экспорте фармацевтической продукции из Швейцарии в РФ пока нет и не ожидается, заявил в интервью РИА Новости посол Швейцарии в РФ Ив Россье.
Это связано с тем, что швейцарские компании в значительной степени локализовали производство в России и оно работает без изменений. Кроме того, Швейцария не вводила ограничений на экспорт фармацевтической или медицинской продукции, даже на товары, применяемые при лечении COVID-19. Также немаловажно, что фармацевтический сектор в целом крайне устойчив к негативным тенденциям в экономике.
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"По этим трем причинам я не вижу негативного тренда и не ожидаю негативного воздействия на этот сектор", - заявил посол.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ив РоссьеШвейцарияЭкономика
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