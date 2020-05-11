Обладатели неиспользованных виз в Швейцарию смогут получить новые

"Мы приняли решение, что те, у кого были визы, но кто не смог поехать, получат новые визы бесплатно. Когда граница будет открыта, им нужно будет просто подать новое заявление, и они получат новую визу бесплатно", - заявил он.

"Принцип состоит в том, чтобы люди, которые не смогли использовать свою визу и уже заплатили за визу, получили свою визу на поездку с той же целью. Но им нужно попросить об этом, мы не будем высылать визы всем, им нужно подать заявление, но получение не потребует новой оплаты", - пояснил посол.