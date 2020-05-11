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Туризм
2020-05-11T11:10
https://ria.ru/20200511/1571268199.html
Обладатели неиспользованных виз в Швейцарию смогут получить новые
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РИА Новости

Обладатели неиспользованных виз в Швейцарию смогут получить новые

10:49 11.05.2020 (обновлено: 11:10 11.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВиды Швейцарии
Виды Швейцарии
© РИА Новости / Антон Денисов
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Виды Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Обладатели оплаченных, но не использованных из-за COVID-19 виз в Швейцарию смогут получить новые бесплатно, заявил в интервью РИА Новости посол Швейцарии в РФ Ив Россье.
"Мы приняли решение, что те, у кого были визы, но кто не смог поехать, получат новые визы бесплатно. Когда граница будет открыта, им нужно будет просто подать новое заявление, и они получат новую визу бесплатно", - заявил он.
Дипломат отметил, что высчитывать точное соответствие сроков с точностью до дня не будут, это "не вопрос нескольких лишних дней".
"Принцип состоит в том, чтобы люди, которые не смогли использовать свою визу и уже заплатили за визу, получили свою визу на поездку с той же целью. Но им нужно попросить об этом, мы не будем высылать визы всем, им нужно подать заявление, но получение не потребует новой оплаты", - пояснил посол.
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