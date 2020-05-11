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2020-05-11T11:07
https://ria.ru/20200511/1571268017.html
Посол Швейцарии в России рассказал о сделках на поставки медоборудования
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РИА Новости

Посол Швейцарии в России рассказал о сделках на поставки медоборудования

10:46 11.05.2020 (обновлено: 11:07 11.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский работник в палате коронавирусного стационара
Медицинский работник в палате коронавирусного стационара
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в палате коронавирусного стационара. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Гуманитарных поставок между Швейцарией и РФ в связи с COVID-19 нет, но есть коммерческие контракты на поставки медицинского оборудования, в том числе связанные с эпидемией, заявил в интервью РИА Новости посол Швейцарии в РФ Ив Россье.
"Имели место контракты между швейцарскими и российскими компаниями, но тут каждая сторона проводит платежи и получает товары в обычном порядке. Запросов на гуманитарную помощь из России в Швейцарию или из Швейцарии в Россию не было. В этом не было необходимости", - заявил он.
Посол Швейцарии в России Ив Россье
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Посол добавил, что некоторые из упомянутых сделок связаны с ситуацией с COVID-19.
"В Швейцарии мы производим аппараты ИВЛ и комплектующие к ним. Фармацевтический и медицинский сектор в Швейцарии очень силен. Не могу упоминать конкретные имена и названия, но мне известно, что были сделки с российской стороной в последние несколько недель. Речь идет главным образом о медицинском оборудовании, не о масках – их каждый может производить, а о более сложном медицинском оборудовании", - добавил дипломат.
Читайте полный текст интервью >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ив РоссьеШвейцарияВ мире
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