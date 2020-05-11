Посол Швейцарии в России рассказал о сделках на поставки медоборудования

"Имели место контракты между швейцарскими и российскими компаниями, но тут каждая сторона проводит платежи и получает товары в обычном порядке. Запросов на гуманитарную помощь из России в Швейцарию или из Швейцарии в Россию не было. В этом не было необходимости", - заявил он.

"В Швейцарии мы производим аппараты ИВЛ и комплектующие к ним. Фармацевтический и медицинский сектор в Швейцарии очень силен. Не могу упоминать конкретные имена и названия, но мне известно, что были сделки с российской стороной в последние несколько недель. Речь идет главным образом о медицинском оборудовании, не о масках – их каждый может производить, а о более сложном медицинском оборудовании", - добавил дипломат.