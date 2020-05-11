Посол Швейцарии в России рассказал о сделках на поставки медоборудования

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Гуманитарных поставок между Швейцарией и РФ в связи с COVID-19 нет, но есть коммерческие контракты на поставки медицинского оборудования, в том числе связанные с эпидемией, заявил в интервью РИА Новости посол Швейцарии в РФ Ив Россье.
"Имели место контракты между швейцарскими и российскими компаниями, но тут каждая сторона проводит платежи и получает товары в обычном порядке. Запросов на гуманитарную помощь из России в Швейцарию или из Швейцарии в Россию не было. В этом не было необходимости", - заявил он.
Посол добавил, что некоторые из упомянутых сделок связаны с ситуацией с COVID-19.
"В Швейцарии мы производим аппараты ИВЛ и комплектующие к ним. Фармацевтический и медицинский сектор в Швейцарии очень силен. Не могу упоминать конкретные имена и названия, но мне известно, что были сделки с российской стороной в последние несколько недель. Речь идет главным образом о медицинском оборудовании, не о масках – их каждый может производить, а о более сложном медицинском оборудовании", - добавил дипломат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.