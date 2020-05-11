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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:07
https://ria.ru/20200511/1571267921.html
Посол Швейцарии в России: тестировать туристов на COVID-19 бессмысленно
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Посол Швейцарии в России: тестировать туристов на COVID-19 бессмысленно

10:43 11.05.2020 (обновлено: 11:07 11.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Вводить тестирование на коронавирус для въезжающих в Швейцарию туристов было бы бессмысленным, этого не случится, заявил в интервью РИА Новости посол Швейцарии в РФ Ив Россье.
"Тесты на коронавирус бессмысленны. Можно пройти тестирование сегодня и подхватить COVID-19 завтра, если делать тест, нужно потом ждать его результаты, так что это не вариант для проведения отбора туристов для въезда в страну. Этого точно не случится", - заявил он.
Табличка на здании посольства Швейцарии в Москве
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Однако проблема в первую очередь заключается в том, когда будут вновь открыты границы, решение по этому вопросу еще не принято, добавил посол.
"Так что для швейцарского туризма этот год – просто кошмар, как и в других странах", - подытожил Россье.
Читайте полный текст интервью >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2020201
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ив РоссьеШвейцарияВ мире
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