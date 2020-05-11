Посол Швейцарии в России: тестировать туристов на COVID-19 бессмысленно

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Вводить тестирование на Вводить тестирование на коронавирус для въезжающих в Швейцарию туристов было бы бессмысленным, этого не случится, заявил в интервью РИА Новости посол Швейцарии в РФ Ив Россье

"Тесты на коронавирус бессмысленны. Можно пройти тестирование сегодня и подхватить COVID-19 завтра, если делать тест, нужно потом ждать его результаты, так что это не вариант для проведения отбора туристов для въезда в страну. Этого точно не случится", - заявил он.

Однако проблема в первую очередь заключается в том, когда будут вновь открыты границы, решение по этому вопросу еще не принято, добавил посол.

"Так что для швейцарского туризма этот год – просто кошмар, как и в других странах", - подытожил Россье.