В России за сутки умерли 94 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Девяносто четыре человека с COVID-19 умерли в России за сутки, 2009 - за все время, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 94 человек... Умерли за весь период 2009 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 56 человек скончались в Москве, 14 - в Подмосковье, пятеро - в Брянской области, трое - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.