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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:38
https://ria.ru/20200511/1571267658.html
В России за сутки умерли 94 пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 94 пациента с коронавирусом

10:38 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Девяносто четыре человека с COVID-19 умерли в России за сутки, 2009 - за все время, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 94 человек... Умерли за весь период 2009 человек", - говорится в сообщении.
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В частности, 56 человек скончались в Москве, 14 - в Подмосковье, пятеро - в Брянской области, трое - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Брянская областьОбщество
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