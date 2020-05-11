Швейцарский посол рассказал об оценке ущерба от ограничений торговли

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Дать оценку ущерба от ограничительных мер борьбы с COVID-19 для экономических связей России и Дать оценку ущерба от ограничительных мер борьбы с COVID-19 для экономических связей России и Швейцарии можно будет только после отмены ограничений, заявил в интервью РИА Новости посол Швейцарии в РФ Ив Россье

"Проводить оценку можно только когда известно, когда работа возобновится. Снижение показателей будет продолжаться, пока меры остаются в силе, после их снятия будет видно", - заявил он, подчеркнув, что проблема характерна не только для экономических отношений РФ и Швейцарии, а для всего мира.

"Цифры за первый квартал не так плохи, но это не показательно", - добавил посол, пояснив, что это связано с реализацией поставок, контракты на которые могли быть подписаны еще в прошлом году.

По его словам, экономическая активность крайне сокращена в обеих странах, "так что последствия будут очень существенными и очень негативными".