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2020-05-11T11:06
https://ria.ru/20200511/1571267490.html
Швейцарский посол рассказал об оценке ущерба от ограничений торговли
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РИА Новости

Швейцарский посол рассказал об оценке ущерба от ограничений торговли

10:33 11.05.2020 (обновлено: 11:06 11.05.2020)
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© МИД РФ / Перейти в фотобанкПосол Швейцарии в России Ив Россье
Посол Швейцарии в России Ив Россье
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Посол Швейцарии в России Ив Россье. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Дать оценку ущерба от ограничительных мер борьбы с COVID-19 для экономических связей России и Швейцарии можно будет только после отмены ограничений, заявил в интервью РИА Новости посол Швейцарии в РФ Ив Россье.
"Проводить оценку можно только когда известно, когда работа возобновится. Снижение показателей будет продолжаться, пока меры остаются в силе, после их снятия будет видно", - заявил он, подчеркнув, что проблема характерна не только для экономических отношений РФ и Швейцарии, а для всего мира.
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"Цифры за первый квартал не так плохи, но это не показательно", - добавил посол, пояснив, что это связано с реализацией поставок, контракты на которые могли быть подписаны еще в прошлом году.
По его словам, экономическая активность крайне сокращена в обеих странах, "так что последствия будут очень существенными и очень негативными".
"Мы надеемся, что активность возобновится быстро, как только меры будут отменены, но мы не знаем, когда это случится", - заявил Россье.
Читайте полный текст интервью >>
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