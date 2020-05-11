Швейцарский посол рассказал об оценке ущерба от ограничений торговли

"Проводить оценку можно только когда известно, когда работа возобновится. Снижение показателей будет продолжаться, пока меры остаются в силе, после их снятия будет видно", - заявил он, подчеркнув, что проблема характерна не только для экономических отношений РФ и Швейцарии, а для всего мира.
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"Цифры за первый квартал не так плохи, но это не показательно", - добавил посол, пояснив, что это связано с реализацией поставок, контракты на которые могли быть подписаны еще в прошлом году.
По его словам, экономическая активность крайне сокращена в обеих странах, "так что последствия будут очень существенными и очень негативными".
"Мы надеемся, что активность возобновится быстро, как только меры будут отменены, но мы не знаем, когда это случится", - заявил Россье.
21 ноября 2019, 07:22Межгосударственные отношения России и Швейцарии