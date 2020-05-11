Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Актер театра и кино Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Артист рассказал, что получает около 60 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч из которых составляет надбавка за звание народного артиста России.
Стоянов уточнил, что, несмотря на солидные выплаты, во время самоизоляции продолжает работать над новыми проектами.
Юрий Стоянов — советский и российский актер театра и кино. Стал известен по участию в телевизионной юмористической программе "Городок" и ролям в таких фильмах, как "Ландыш серебристый", "Двенадцать", "Человек у окна" и других.
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