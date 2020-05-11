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Культура
2020-05-11T11:41
https://ria.ru/20200511/1571267389.html
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
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РИА Новости

Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

10:30 11.05.2020 (обновлено: 11:41 11.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Актер театра и кино Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Артист рассказал, что получает около 60 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч из которых составляет надбавка за звание народного артиста России.
Стоянов уточнил, что, несмотря на солидные выплаты, во время самоизоляции продолжает работать над новыми проектами.
Юрий Стоянов — советский и российский актер театра и кино. Стал известен по участию в телевизионной юмористической программе "Городок" и ролям в таких фильмах, как "Ландыш серебристый", "Двенадцать", "Человек у окна" и других.
Лидия Федосеева-Шукшина
12 апреля, 08:43Культура
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
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КультураЮрий СтояновОбщество
Популярные комментарии
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11 мая, 11:04
Семен Семеныч
113317017
как артист кино он полный ноль
11 мая, 12:26
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