Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Актер театра и кино Актер театра и кино Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии. Об этом пишет " Комсомольская правда ".

Артист рассказал, что получает около 60 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч из которых составляет надбавка за звание народного артиста России.

Стоянов уточнил, что, несмотря на солидные выплаты, во время самоизоляции продолжает работать над новыми проектами.