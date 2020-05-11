В посольство Швейцарии в России рассказали о работе на фоне эпидемии

"В основном воздействие вируса для нас заключается в том, что сократился объем работы посольства. Мы функционируем на 20% своих возможностей" - заявил он, отметив, что сложности связаны не столько с ограничительными мерами властей города, сколько с общим спадом дипломатической активности: не приезжают делегации, нет официальных визитов, конференций, встреч.