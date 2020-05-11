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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:05
https://ria.ru/20200511/1571267270.html
В посольство Швейцарии в России рассказали о работе на фоне эпидемии
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РИА Новости

В посольство Швейцарии в России рассказали о работе на фоне эпидемии

10:29 11.05.2020 (обновлено: 11:05 11.05.2020)
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© РИА НовостиТабличка на здании посольства Швейцарии в Москве
Табличка на здании посольства Швейцарии в Москве
© РИА Новости
Табличка на здании посольства Швейцарии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Посольство Швейцарии в Москве на фоне эпидемии COVID-19 и принимаемых мер борьбы с ней работает только на 20% своих возможностей, рассказал в интервью РИА Новости посол Швейцарии в РФ Ив Россье.
"В основном воздействие вируса для нас заключается в том, что сократился объем работы посольства. Мы функционируем на 20% своих возможностей" - заявил он, отметив, что сложности связаны не столько с ограничительными мерами властей города, сколько с общим спадом дипломатической активности: не приезжают делегации, нет официальных визитов, конференций, встреч.
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"Например, общение с российскими министерствами теперь всегда ведется через Zoom, Skype или по подобным каналам", - добавил Россье.
Среди основных направлений работы на сегодняшний день остаются гуманитарный проект по отправке на лечение в Швейцарию маленьких детей с агрессивной формой рака глаз и сетчатки, а также помощь швейцарцам, желающим вернуться на родину из РФ.
Читайте полный текст интервью >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИв РоссьеМоскваШвейцарияВ мире
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