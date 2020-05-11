Карантинные ограничения в Казахстане будут снимать постепенно

В Казахстане 11 мая истек срок чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за пандемии коронавируса. Тогда специальным постановлением была ограничена работа крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей, были запрещены все массовые мероприятия и установлены ограничения на въезд и выезд из страны. В конце апреля президент сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение.