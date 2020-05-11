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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T10:30
https://ria.ru/20200511/1571267152.html
Карантинные ограничения в Казахстане будут снимать постепенно
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569594068_0:0:3065:1724_1036x0_80_0_0_0a996524af94758d6327dcc0952e0774.jpg
РИА Новости

Карантинные ограничения в Казахстане будут снимать постепенно

10:30 11.05.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники автоинспекции дежурят на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудники автоинспекции дежурят на одной из улиц в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 11 мая - РИА Новости. Карантинные ограничения в Казахстане, которые были введены из-за коронавируса, будут снимать постепенно, заявил в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В Казахстане 11 мая истек срок чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за пандемии коронавируса. Тогда специальным постановлением была ограничена работа крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей, были запрещены все массовые мероприятия и установлены ограничения на въезд и выезд из страны. В конце апреля президент сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение.
"Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе", - заявил Токаев на заключительном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, его слова приводит пресс-служба.
В Казахстане подтверждено более 5,1 тысячи случаев коронавируса, 31 из них с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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