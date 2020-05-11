В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

"Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим. В таких случаях наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассматривается судом", - сказал Валяев.