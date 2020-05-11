В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Большинство жителей России адекватно воспринимают ограничительные меры из-за коронавируса, однако некоторые нарушают, причём компаниями, и ещё бравируют этим, заявил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
"Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим. В таких случаях наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассматривается судом", - сказал Валяев.
Он отметил, что большинство жителей страны адекватно воспринимают ограничительные меры, так как осознают, что введенные запреты продиктованы стремлением минимизировать распространение коронавирусной инфекции и сберечь жизни людей, и поэтому с пониманием относятся к работе полиции.
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