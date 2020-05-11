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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:39
https://ria.ru/20200511/1571266284.html
В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

10:03 11.05.2020 (обновлено: 13:39 11.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Большинство жителей России адекватно воспринимают ограничительные меры из-за коронавируса, однако некоторые нарушают, причём компаниями, и ещё бравируют этим, заявил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
"Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим. В таких случаях наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассматривается судом", - сказал Валяев.
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Он отметил, что большинство жителей страны адекватно воспринимают ограничительные меры, так как осознают, что введенные запреты продиктованы стремлением минимизировать распространение коронавирусной инфекции и сберечь жизни людей, и поэтому с пониманием относятся к работе полиции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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plastik2002
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