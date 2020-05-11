В Магаданской области продлили масочный режим до 25 мая

МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Власти Магаданской области в связи с угрозой COVID-19 продлили масочный режим в регионе до 25 мая, при этом разрешили работу косметических салонов и торговых центров, сообщил в понедельник на своих страницах в социальных сетях губернатор Колымы Сергей Носов

"За вчерашний день в Магаданской области десять человек выздоровели и двое заболели. Это ниже, чем в среднем за прошлые недели. Врачи связывают улучшение ситуации с введенным масочным режимом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация после майских каникул. Сегодня подписал постановление, которое до 25 мая продлевает масочный режим и вводит масочно-перчаточный режим в общественном транспорте. Мы разрешаем работу торговых центров и косметических салонов при условии строгого соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер, допускаем прогулки и занятия спортом на свежем воздухе вместе с членами семьи", - сообщил Носов.

При этом он уточнил, что послабления пока не коснутся Ягоднинского и Сусуманского районов. В этих районах концентрируется максимальное количество золотодобывающих предприятий, на нескольких из них COVID-19 выявлен у вахтовых рабочих.

"По моему поручению правительство ведет работу по организации летнего отдыха для детей, прежде всего за пределами Магаданской области. Все зависит от ситуации с COVID-19 в тех регионах, где забронированы и уже оплачены лагеря для наших мальчишек и девчонок. Рисковать их здоровьем не будем", - также написал Носов.