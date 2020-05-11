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2020-05-11T09:01
https://ria.ru/20200511/1571264571.html
В Магаданской области продлили масочный режим до 25 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571164913_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_e98c75c00a2f12f933a38590d34ca38b.jpg
РИА Новости

В Магаданской области продлили масочный режим до 25 мая

09:01 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДевушка в маске и перчатках
Девушка в маске и перчатках
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Девушка в маске и перчатках. Архивное фото
МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области в связи с угрозой COVID-19 продлили масочный режим в регионе до 25 мая, при этом разрешили работу косметических салонов и торговых центров, сообщил в понедельник на своих страницах в социальных сетях губернатор Колымы Сергей Носов.
"За вчерашний день в Магаданской области десять человек выздоровели и двое заболели. Это ниже, чем в среднем за прошлые недели. Врачи связывают улучшение ситуации с введенным масочным режимом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация после майских каникул. Сегодня подписал постановление, которое до 25 мая продлевает масочный режим и вводит масочно-перчаточный режим в общественном транспорте. Мы разрешаем работу торговых центров и косметических салонов при условии строгого соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер, допускаем прогулки и занятия спортом на свежем воздухе вместе с членами семьи", - сообщил Носов.
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При этом он уточнил, что послабления пока не коснутся Ягоднинского и Сусуманского районов. В этих районах концентрируется максимальное количество золотодобывающих предприятий, на нескольких из них COVID-19 выявлен у вахтовых рабочих.
"По моему поручению правительство ведет работу по организации летнего отдыха для детей, прежде всего за пределами Магаданской области. Все зависит от ситуации с COVID-19 в тех регионах, где забронированы и уже оплачены лагеря для наших мальчишек и девчонок. Рисковать их здоровьем не будем", - также написал Носов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НосовМагаданская областьОбщество
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