В Южной Корее за сутки зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом

СЕУЛ, 11 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала рекордные за последний месяц 35 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, большинство из них локальные, общее число зараженных выросло до 10909, выздоровели 9632, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском министерстве здравоохранения.

Более трех недель в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, большинство случаев были завезены из-за границы. Шестого мая это число опускалось до нуля внутри страны при двух зараженных, задержанных на карантинном досмотре.

Но 10 мая суточный прирост зараженных вновь превысил 30 человек. По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 29 из 35 новых случаев имеют локальное происхождение и связаны с новым кластером заражений, а шесть завезены из-за границы. Географически 20 случаев зафиксированы в Сеуле , четыре в центральной провинции Кёнгидо , по три в Инчхоне и провинции Чунчхон-Пукто. По одному зараженному в городе Седжон и провинции Канвондо, еще три выявлены в ходе карантинного досмотра на границе.

Новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому позже подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе приехавшие развлечься жители других городов, таких как Пусан и Инчхон, всего уже подтвердили COVID-19 у 85 посетивших клубы.

Администрация Сеула подготовила список из более чем 5500 человек, посетивших клубы в Итхэвоне с 24 апреля по 6 мая, и на данный момент установила контакт с более чем 2400 из них. Однако около 3 тысяч человек все еще находятся вне доступа. Власти ожидают, что число подтвержденных заражений продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, а администрация Сеула выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 22 человека, общее число выздоровевших выросло до 9632, что составляет более 88%. Анализы 10922 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 646 тысяч анализов на коронавирус. Число жертв не увеличивается уже четыре дня и составляет 256, при этом 178 из них погибли в Тэгу , еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле возросло до 683 человек, в Тэгу – 6861 человек, 1 366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 698 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 141 случай. Более 5,2 тысячи человек (47,9%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере 1133 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 479 зараженных.

Не менее чем у 382 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около одного - двух месяцев.

Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми. Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.