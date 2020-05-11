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2020-05-11T05:19
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В Красноярске потушили крупный пожар на продуктовом складе
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РИА Новости

В Красноярске потушили крупный пожар на продуктовом складе

05:19 11.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складе с продуктами питания в Красноярске потушен на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
В воскресенье сообщалось о возгорании ангара с пищевыми продуктами на площади 800 квадратных метров на улице Пограничников в Красноярске. Размер одноэтажного металлического склада - 200 на 15 метров. По уточненной информации регионального главка МЧС, площадь одноэтажного металлического ангара составляет по плану 200 на 10 метров. В главке отметили, что пожару был присвоен повышенный номер сложности. На месте работали 62 человека и 22 единицы техники.
"Пожар ликвидирован на 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном главке МЧС уточняли, что пострадавших нет. Кровля обрушилась на площади 200 квадратных метров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
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