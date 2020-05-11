В Красноярске потушили крупный пожар на продуктовом складе

В воскресенье сообщалось о возгорании ангара с пищевыми продуктами на площади 800 квадратных метров на улице Пограничников в Красноярске. Размер одноэтажного металлического склада - 200 на 15 метров. По уточненной информации регионального главка МЧС, площадь одноэтажного металлического ангара составляет по плану 200 на 10 метров. В главке отметили, что пожару был присвоен повышенный номер сложности. На месте работали 62 человека и 22 единицы техники.