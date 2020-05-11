В Красноярске потушили крупный пожар на продуктовом складе

КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складе с продуктами питания в Красноярске потушен на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
В воскресенье сообщалось о возгорании ангара с пищевыми продуктами на площади 800 квадратных метров на улице Пограничников в Красноярске. Размер одноэтажного металлического склада - 200 на 15 метров. По уточненной информации регионального главка МЧС, площадь одноэтажного металлического ангара составляет по плану 200 на 10 метров. В главке отметили, что пожару был присвоен повышенный номер сложности. На месте работали 62 человека и 22 единицы техники.
"Пожар ликвидирован на 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном главке МЧС уточняли, что пострадавших нет. Кровля обрушилась на площади 200 квадратных метров.