В РВИО рассказали о бегстве немецкого генерала в одежде крестьянина

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Немецкий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер в 1945 году бежал к американцам в одежде баварского крестьянина и этим поступком деморализовал гитлеровцев, оборонявших Немецкий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер в 1945 году бежал к американцам в одежде баварского крестьянина и этим поступком деморализовал гитлеровцев, оборонявших Прагу , рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

Пражская стратегическая наступательная операция завершилась 11 мая 1945 года. Это было последнее крупное сражение с участием Красной армии в Великой Отечественной войне. Операцию провели силами трех фронтов – Первого Украинского маршала Ивана Конева, Второго Украинского маршала Родиона Малиновского и Четвертого Украинского генерала Андрея Еременко. Главной целью было уничтожение немецких групп армий "Центр" и "Австрия" в Чехословакии и на севере Австрии

"Совершая марш в направлении Праги, советские танкисты разгромили отступающую колонну немецкой бронетехники. В одной из машин находился командующий группы армии "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер, который смалодушничал и вместе со своим адъютантом, переодевшись в баварский традиционный костюм (который состоит из рубашки, шляпы и шорт), через леса бежал в сторону американской оккупационной зоны", - сказал Буранов.

По его словам, "это сильно снизило дисциплину, деморализовало немецкие войска и стало одним из важнейших факторов, почему германская группировка утеряла управляемость во время Пражской операции".

Как рассказал историк, до побега солдаты и офицеры отзывались о Шёрнере как о суровом и безжалостном командире, который поддерживал дисциплину в войсках драконовскими методами, неоднократно подписывал приговоры подчиненным, обвиненным в трусости или дезертирстве. Буранов отметил, что за это Шёрнера осудили после войны.

"При этом сдаваться в плен советской армии никто не хотел, существовали стереотипы, что Красная армия никого не щадит. Не надо забывать, что среди немцев было много военных преступников, которые опасались возмездия. По этим причинам немецкие войска массово бежали на запад. Из-за этого складывалась сложная ситуация, все дороги и леса были забиты толпами отступающих на запад людей. Создавался неконтролируемый хаос", - рассказал эксперт РВИО.

По его словам, как только фигура Шёрнера перестала довлеть, части начали массово сдаваться в плен, "но это не значит, что для советских войск Пражская операция стала легкой прогулкой": кто-то бежал, а кто-то упорно сопротивлялся.

"При взятии Праги на некоторых участках велись интенсивные бои. Например, экипаж танка лейтенанта Ивана Гочаренко, который первый ворвался в Прагу, был подбит, командир в том бою погиб. Немцы обладали достаточными противотанковыми средствами, чтобы нанести серьезный урон", - заявил Буранов.

Историк отметил, что немцам на том направлении удалось собрать мощную группировку, в распоряжении которой было более 10 тысяч орудий и минометов, порядка 2 тысяч танков и тысяча самолетов, примерно 900 тысяч человек. У этих войск был приказ оборонять Прагу до последнего, подчеркнул Буранов.

Советская группировка, по его словам, превосходила в артиллерии и авиации, по остальным показателям был примерный паритет. Суммарные силы советских фронтов составляли порядка одного миллиона человек, 23 тысячи орудий и минометов, порядка 1,8 тысячи танков и 4 тысяч самолетов.

"Как и Берлинская операция, Пражская стала триумфом советского оружия и военной мысли, операция велась быстро, грамотно и четко на всех уровнях. Был продемонстрирован высокий уровень зрелости оперативного и стратегического командования, отличную выучку показывали командиры на тактическом уровне и солдаты, в том числе танкисты, артиллеристы, пехотинцы и летчики", - рассказал Буранов.

Эксперт РВИО напомнил, что 5 мая в Праге началось восстание, для подавления которого немцы ввели дополнительные войска. Участники восстания были слабо вооружены, и немцы стали их теснить, поэтому в ночь на 6 мая чехи обратились по радио к советскому командованию с просьбой о скорейшей помощи, сказал Буранов

"Пражская наступательная операция планировалась на 7 мая, однако ситуация в городе заставила начать действовать на день раньше. Операция проходила в очень сложных условиях, войскам было необходимо преодолеть Рудные горы, которые находятся на границе между Германией и Чехией. Но танковые части, сделав практически невозможное, совершив многокилометровые марши, утром 9 мая ворвались в Прагу. Уже к 10 часам при активной поддержке населения советские танкисты полностью очистили город от немецких войск", - рассказал историк.

Он напомнил, что Конев отдал приказа беречь Прагу, по городу не применялась тяжелая артиллерия и авиация, "наши штурмовики делали ложные заходы на штурмовку, когда несколько самолетов заходили на цель, чтобы облегчить действия пехоты".

"В результате успешного завершения операции была разгромлена последняя группировка Вермахта на советско-германском фронте и завершено освобождение Чехословакии. В плен было взято 860 тысяч военных противника", - заявил историк.