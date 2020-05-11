Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-11T03:56
https://ria.ru/20200511/1571261501.html
В РВИО рассказали о бегстве немецкого генерала в одежде крестьянина
https://cdn21.img.ria.ru/images/155888/57/1558885794_0:324:3064:2048_1036x0_80_0_0_2666e0f5617fd98c672129ccae11771d.jpg
РИА Новости

В РВИО рассказали о бегстве немецкого генерала в одежде крестьянина

03:47 11.05.2020 (обновлено: 03:56 11.05.2020)
4624
© РИА Новости / Федор ЛевшинЖители Праги приветствуют советских воинов-освободителей
Жители Праги приветствуют советских воинов-освободителей
© РИА Новости / Федор Левшин
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Немецкий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер в 1945 году бежал к американцам в одежде баварского крестьянина и этим поступком деморализовал гитлеровцев, оборонявших Прагу, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Пражская стратегическая наступательная операция завершилась 11 мая 1945 года. Это было последнее крупное сражение с участием Красной армии в Великой Отечественной войне. Операцию провели силами трех фронтов – Первого Украинского маршала Ивана Конева, Второго Украинского маршала Родиона Малиновского и Четвертого Украинского генерала Андрея Еременко. Главной целью было уничтожение немецких групп армий "Центр" и "Австрия" в Чехословакии и на севере Австрии.
"Совершая марш в направлении Праги, советские танкисты разгромили отступающую колонну немецкой бронетехники. В одной из машин находился командующий группы армии "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер, который смалодушничал и вместе со своим адъютантом, переодевшись в баварский традиционный костюм (который состоит из рубашки, шляпы и шорт), через леса бежал в сторону американской оккупационной зоны", - сказал Буранов.
Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли.
25 апреля, 03:4275 лет Великой Победы
РВИО рассказало о подарке генерала Брэдли маршалу Коневу в 1945 году
По его словам, "это сильно снизило дисциплину, деморализовало немецкие войска и стало одним из важнейших факторов, почему германская группировка утеряла управляемость во время Пражской операции".
Как рассказал историк, до побега солдаты и офицеры отзывались о Шёрнере как о суровом и безжалостном командире, который поддерживал дисциплину в войсках драконовскими методами, неоднократно подписывал приговоры подчиненным, обвиненным в трусости или дезертирстве. Буранов отметил, что за это Шёрнера осудили после войны.
"При этом сдаваться в плен советской армии никто не хотел, существовали стереотипы, что Красная армия никого не щадит. Не надо забывать, что среди немцев было много военных преступников, которые опасались возмездия. По этим причинам немецкие войска массово бежали на запад. Из-за этого складывалась сложная ситуация, все дороги и леса были забиты толпами отступающих на запад людей. Создавался неконтролируемый хаос", - рассказал эксперт РВИО.
По его словам, как только фигура Шёрнера перестала довлеть, части начали массово сдаваться в плен, "но это не значит, что для советских войск Пражская операция стала легкой прогулкой": кто-то бежал, а кто-то упорно сопротивлялся.
К.А. Вершинин (слева) в разгромленном кабинете Гитлера
10 мая, 00:0875 лет Великой Победы
Минобороны опубликовало фото полководцев, снятые весной 1945 года
"При взятии Праги на некоторых участках велись интенсивные бои. Например, экипаж танка лейтенанта Ивана Гочаренко, который первый ворвался в Прагу, был подбит, командир в том бою погиб. Немцы обладали достаточными противотанковыми средствами, чтобы нанести серьезный урон", - заявил Буранов.
Историк отметил, что немцам на том направлении удалось собрать мощную группировку, в распоряжении которой было более 10 тысяч орудий и минометов, порядка 2 тысяч танков и тысяча самолетов, примерно 900 тысяч человек. У этих войск был приказ оборонять Прагу до последнего, подчеркнул Буранов.
Советская группировка, по его словам, превосходила в артиллерии и авиации, по остальным показателям был примерный паритет. Суммарные силы советских фронтов составляли порядка одного миллиона человек, 23 тысячи орудий и минометов, порядка 1,8 тысячи танков и 4 тысяч самолетов.
"Как и Берлинская операция, Пражская стала триумфом советского оружия и военной мысли, операция велась быстро, грамотно и четко на всех уровнях. Был продемонстрирован высокий уровень зрелости оперативного и стратегического командования, отличную выучку показывали командиры на тактическом уровне и солдаты, в том числе танкисты, артиллеристы, пехотинцы и летчики", - рассказал Буранов.
Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года
9 мая, 08:1075 лет Великой Победы
Жители Украины рассказали, как узнали о Победе СССР в 1945 году
Эксперт РВИО напомнил, что 5 мая в Праге началось восстание, для подавления которого немцы ввели дополнительные войска. Участники восстания были слабо вооружены, и немцы стали их теснить, поэтому в ночь на 6 мая чехи обратились по радио к советскому командованию с просьбой о скорейшей помощи, сказал Буранов
"Пражская наступательная операция планировалась на 7 мая, однако ситуация в городе заставила начать действовать на день раньше. Операция проходила в очень сложных условиях, войскам было необходимо преодолеть Рудные горы, которые находятся на границе между Германией и Чехией. Но танковые части, сделав практически невозможное, совершив многокилометровые марши, утром 9 мая ворвались в Прагу. Уже к 10 часам при активной поддержке населения советские танкисты полностью очистили город от немецких войск", - рассказал историк.
Он напомнил, что Конев отдал приказа беречь Прагу, по городу не применялась тяжелая артиллерия и авиация, "наши штурмовики делали ложные заходы на штурмовку, когда несколько самолетов заходили на цель, чтобы облегчить действия пехоты".
"В результате успешного завершения операции была разгромлена последняя группировка Вермахта на советско-германском фронте и завершено освобождение Чехословакии. В плен было взято 860 тысяч военных противника", - заявил историк.
Буранов уточнил, что общие потери советских войск во время Пражской операции составили почти 55 тысяч человек, из них безвозвратные 11 265 солдат и офицеров. При освобождении самой Праги погибли более тысячи советских военных.
На здании в Праге развевается флаг Чехословакии. Май 1945 года
9 мая, 06:4575 лет Великой Победы
Ветеран рассказал о встрече с американцами в Чехии 9 мая 1945 года
9421431
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ГерманияСССРПрагаВ мире
Рекомендуем
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Чешское издание опубликовало статью о российском "доставщике яда" в Прагу
Папа Пий XII выступает перед жителями Рима. 15 октября 1943
Сенсационные документы о фашистских зверствах вызвали скандал в Ватикане
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
"Никто не ожидал": что Красная армия делала с пленными немцами в Берлине
Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины
Названы регионы — лидеры по числу нарушений самоизоляции
Рейхстаг после взятия Берлина советскими войсками
Историк объяснил, почему Запад занижает вклад СССР в победу над нацизмом
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Пушков оценил заявление Киева о "мифе" со Знаменем Победы
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в покушении на убийство
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Фрегат ВМС Ирана
Журналист сообщил, что фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
Следствие ищет владельцев "пансионата" в Подмосковье, где произошел пожар
Дождь в Москве
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния