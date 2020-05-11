Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет

"Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее шести часов в сутки, большинству нужно семь-восемь часов", — сказала она. По ее словам, сейчас, во время распространения коронавируса, нужно уделять внимание физической нагрузке, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.