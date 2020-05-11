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Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет
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РИА Новости

Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет

03:30 11.05.2020 (обновлено: 15:30 11.05.2020)
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© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
Спящий мужчина
© Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Полноценный сон помогает иммунитету человека, а конфеты и булочки снижают ответ организма, рассказала РИА Новости врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина.

"Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее шести часов в сутки, большинству нужно семь-восемь часов", — сказала она. По ее словам, сейчас, во время распространения коронавируса, нужно уделять внимание физической нагрузке, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.

Стоит уделить внимание и правильному питанию. "Именно сейчас не время для каких-то экспериментов со своим питанием — голодания, диет, монодиет. Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы. Белковые продукты — мясо, птица, рыба, молочные продукты. Полезные жиры — орехи, авокадо, семена, красная рыба. Простыми углеводами не стоит увлекаться, это снижает иммуноответ. Булочки и конфетки — лучше на них не налегать, а вот фрукты в своем составе имеют витамины, клетчатку", — советует врач.
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