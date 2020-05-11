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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:47
https://ria.ru/20200511/1571261226.html
В Подмосковье спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Подмосковье спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19

03:24 11.05.2020 (обновлено: 12:47 11.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Спад заболеваемости коронавирусом в Московской области ожидается в июне, до конца мая прирост инфицированных будет держаться примерно на одном уровне, рассказала в интервью РИА Новости главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш.

"Чтобы сразу в июне все прекратилось – такого не будет. Опять-таки, нужен поэтапный выход из существующих ограничений", - добавила Труш.

Специалист отметила, что резкий прирост заболевших COVID-19 в регионе сдерживается введенным режимом самоизоляции.
"Если мы не будем соблюдать все правила: носить маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию, то, естественно, рост может пойти в обратную сторону. Снова возможен рост числа заболевших. Возможна вторая волна, этого никто не исключает", - подчеркнула эксперт.
В Подмосковье, по последним данным, выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1236 человек выздоровели, 195 умерли.
В целом по России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось.
Читайте полный текст интервью >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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