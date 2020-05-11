В РФ появится система борьбы с пробками на базе искусственного интеллекта

Проект "Зеленая волна" предполагает, что такая система будет собирать с автомобилей, телематических устройств и систем спутниковой навигации информацию о количестве, местонахождении и скорости передвижения автомашин. Для этого большинство автомобилей в городе должны быть оснащены технологиями связи V2X (сервисами, посредством которых автомобили взаимодействуют друг с другом, окружающей средой и инфраструктурой). А затем система будет соотносить полученную информацию с сигналами светофоров.