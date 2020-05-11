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2020-05-11T03:48
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В РФ появится система борьбы с пробками на базе искусственного интеллекта
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РИА Новости

В РФ появится система борьбы с пробками на базе искусственного интеллекта

03:22 11.05.2020 (обновлено: 03:48 11.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПробки
Пробки
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пробки. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Умная" система на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ), позволяющая избегать попадания на красный сигнал светофора и образования пробок, появится в регионах России с будущего года, заявил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.
Проект "Зеленая волна" предполагает, что такая система будет собирать с автомобилей, телематических устройств и систем спутниковой навигации информацию о количестве, местонахождении и скорости передвижения автомашин. Для этого большинство автомобилей в городе должны быть оснащены технологиями связи V2X (сервисами, посредством которых автомобили взаимодействуют друг с другом, окружающей средой и инфраструктурой). А затем система будет соотносить полученную информацию с сигналами светофоров.
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"Система проанализирует временной сдвиг в изменении зеленой и красной фазы светофоров. Далее автовладельцы будут получать информацию о рекомендуемой скорости, чтобы попасть в "зеленую волну". Общая рекомендация будет действительна для всех полос на дороге", - пояснил Федосеев.
"Проект проходит тестирование до сентября в Волгограде. Федеральное применение технологии начнётся с 2021 года. Более 20 регионов РФ проявили интерес к внедрению проекта", - добавил собеседник агентства.
Ожидается, что система позволит сократить время проезда по дорогам в среднем до 20%.
Этот проект был также представлен Минпромторгу, Минтрансу и МВД. "В сентябре проект в рамках платформы "Автодата" будет представлен в правительстве на межведомственной рабочей группе", - заключил Федосеев.
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РоссияГЛОНАСС (система навигации)ТехнологииОбщество
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