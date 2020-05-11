В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"

ТБИЛИСИ, 11 мая – РИА Новости. Назначение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины наносит тень грузино-украинским отношениям и является неприятным шагом, заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать.
"То, что он назначен на должность десятой степени, не означает, что мы не должны делать заявления по этому поводу. В том формате, в котором мы сотрудничаем, вопрос стоит не только о двусторонних отношениях. Существует множество тем - безопасность, региональное сотрудничество, политические, экономически, военные вопросы. Исходя из этого мы должны вызвать посла и провести консультации с его участием, чтобы сохранить параллельные активности с Украиной и взаимообмен информацией", - заявил Вольский журналистам.
"Такой шаг неприятен и наносит тень двусторонним отношениям", - сказал он о назначении Саакашвили.
Депутат из парламентского большинства Ираклий Сесиашвили считает, что "украинская сторона очень скоро увидит истинное лицо Саакашвили".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.
Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.