В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"

"То, что он назначен на должность десятой степени, не означает, что мы не должны делать заявления по этому поводу. В том формате, в котором мы сотрудничаем, вопрос стоит не только о двусторонних отношениях. Существует множество тем - безопасность, региональное сотрудничество, политические, экономически, военные вопросы. Исходя из этого мы должны вызвать посла и провести консультации с его участием, чтобы сохранить параллельные активности с Украиной и взаимообмен информацией", - заявил Вольский журналистам.