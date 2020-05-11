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2020-05-11T01:52
https://ria.ru/20200511/1571259006.html
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
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РИА Новости

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

00:05 11.05.2020 (обновлено: 01:52 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 11 мая - РИА Новости. Житель Ставропольского края, бросивший гранату во двор к шумевшим соседям, был пьян, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Ранее сообщалось, что вечером 10 мая в поселке Приэтокский мужчина, недовольный тем, что его соседи празднуют день рождения в частном домовладении, бросил через забор гранату. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.
"В поселке Приэтокский во дворе частного дома произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По оперативной информации, это стало итогом бытового конфликта - так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, при взрыве никто не погиб, пострадавшие получают необходимую помощь.
Подозреваемый задержан, начато расследование случившегося.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 23:39
Медики уточняют число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье
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