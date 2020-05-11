Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

ПЯТИГОРСК, 11 мая - РИА Новости. Житель Ставропольского края, бросивший гранату во двор к шумевшим соседям, был пьян, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Ранее сообщалось, что вечером 10 мая в поселке Приэтокский мужчина, недовольный тем, что его соседи празднуют день рождения в частном домовладении, бросил через забор гранату. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.
"В поселке Приэтокский во дворе частного дома произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По оперативной информации, это стало итогом бытового конфликта - так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, при взрыве никто не погиб, пострадавшие получают необходимую помощь.
Подозреваемый задержан, начато расследование случившегося.