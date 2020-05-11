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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T08:00
https://ria.ru/20200511/1571252996.html
Немцы нашли себе лучшего врага, чем Россия. Он нравится Америке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571254195_284:420:2607:1727_1036x0_80_0_0_a6720dcdfe3f11393a99f3ee9ae45039.jpg
РИА Новости

Немцы нашли себе лучшего врага, чем Россия. Он нравится Америке

08:00 11.05.2020
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© AFP 2020 / Hector RetamalЧеловек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
© AFP 2020 / Hector Retamal
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Немецкие журналисты и шпионы выходят на тропу (пока информационной) войны против Китая. Судя по последним событиям в американском и европейском инфополе, Китай столкнется со своим аналогом "расследований о российском вмешательстве в выборы", только Пекин будут обвинять не в хакерских атаках, а в эпидемии, используя эти обвинения как предлог для политического и экономического давления. Пока обвинения в адрес КНР были сконцентрированы в Вашингтоне и частично Лондоне — можно было считать, что перед нами всего лишь отголосок борьбы мирового гегемона с главным геополитическим конкурентом, но после скандальной публикации авторитетного немецкого издания Der Spiegel нужно рассматривать другую версию событий.
Коллективный Запад, несмотря на все внутренние противоречия, готов схватиться за идеальный шанс найти общего врага, на которого можно списать все свои проблемы и для борьбы с которым можно мобилизовать все ресурсы общества. Несмотря на то что история европейского континента намекает на пагубность подобной стратегии (а в XX веке такой подход в отношении нашей страны вообще привел к мировой войне, которая закончилась для Германии максимально плачевным образом), идентификация внешнего врага — невероятно соблазнительный политический прием.
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Стоит отметить тот плохо скрываемый восторг, который считывается из статей британской проправительственной прессы, явно довольной тем, что даже представители немецкого шпионажа, пусть неофициально, но зримо поддерживают антикитайский настрой, модный сейчас в Вашингтоне и Лондоне. Британская Daily Mail описывает суть немецких претензий и обвинений в адрес высшего руководства Китая:
"В шокирующем материале Der Spiegel говорится, что президент Китая Си Цзиньпин лично во время беседы в январе просил генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса "отложить глобальное предупреждение" об угрозе COVID-19. Немецкий Der Spiegel опубликовал обвинения в эти выходные со ссылкой на Федеральную разведывательную службу Германии — Bundesnachrichtendienst (BND). Согласно заявлениям BND, "21 января лидер Китая Си Цзиньпин попросил главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса скрыть информацию о передаче (коронавируса. — Прим. авт.) от человека к человеку и отложить предупреждение о пандемии". По оценкам BND, информационная политика Китая привела к потере четырех-шести недель на борьбу с вирусом во всем мире".
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Даже без учета позиции самой ВОЗ стоит отметить несколько серьезных проблем, связанных с этой версией произошедшего. Если поверить источникам немецких журналистов (а в данном случае сложно найти достойные аргументы для того, чтобы не верить в использование журнала Der Spiegel в качестве "сливного бачка" немецких спецлужб), то возникает вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах официальный Берлин получил эту информацию. Потому что если она была получена в январе, то выходит, что правительство Ангелы Меркель ее проигнорировало и не стало предпринимать никаких мер для изолирования Германии и купирования эпидемии. Если же информация получена позже, то возникают вопросы об ангажированности источников, которые ее "слили" немецким шпионам. Ибо после начала пандемии выстроилась целая очередь желающих использовать эту общемировую трагедию в политических целях, и качество подобной "информации" — обычно находится примерно на уровне знаменитого "досье Стила", в котором описываются высосанные из нескольких британских, московских и австралийских медийно-аналитических пальцев "компроматные похождения Трампа" и его мифический "заговор с Кремлем".
Показательно, что Всемирная организация здравоохранения, несмотря на определенную неповоротливость, свойственную любой крупной структуре ООН, отреагировала быстро: "Сообщение Der Spiegel о телефонном разговоре между генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом и президентом Китая Си Цзиньпином от 21 января 2020 года является необоснованным и не соответствует действительности. Д-р Тедрос и президент Си не разговаривали 21 января, и они никогда не разговаривали по телефону. Такие неточные сообщения отвлекают и создают сложности для усилий ВОЗ и всего мира по прекращению пандемии COVID-19. Отметим, что 20 января Китай подтвердил передачу нового коронавируса от человека к человеку".
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Абсолютно убийственное для версии Der Spiegel и его источников из BND утверждение о том, что Китай официально подтвердил передачу вируса от человека к человеку за день до предполагаемого разговора с просьбой затормозить это признание, легко проверяется. Например, его можно найти в британской (!) Guardian, которая 20 января опубликовала материал под заголовком "Китай подтверждает передачу коронавируса от человека к человеку".
Можно, конечно, попытаться выступить в роли "адвоката дьявола" и предположить (как, вероятно, сделают американские, британские и немецкие журналисты), что разговор был о том, чтобы передача от человека к человеку не была признана на уровне ВОЗ, которая пользуется большим авторитетом и на мнение которой ориентировались западные страны, — но это будет выглядеть как совершенно беспомощное оправдание бездарно сделанного информационного вброса. Однако исторический опыт учит нас, что даже столь очевидный провал источников Der Spiegel никак не повлияет на политические последствия, ибо уже через несколько недель про опровержения ВОЗ все забудут, а (вероятно, вообще никогда не имевший места) разговор между Си Цзиньпином и руководителем ВОЗ будет преподноситься западной аудитории как факт, "подтвержденный немецкой разведкой". А уж если аналогичные псевдоподтверждения будут получены от британских и американских спецслужб, то любой западный политик, который посмеет защищать целесообразность экономического (не говоря уже о политическом) сотрудничества с Китаем, окажется под прицелом контрразведки и СМИ как потенциальный "китайский агент".
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Несколько десятилетий назад, когда эпоха тотальной "постправды" еще только начиналась, авторам столь некачественно сделанного вброса пришлось бы оправдываться и на ходу предлагать уточненную и доработанную версию "компромата", чтобы учесть критику, но в наше время в этом практически никогда не возникает необходимости. В самом лучшем случае, и мы опять же знаем это из нашего собственного опыта, на "демонтаж" обвинений уйдут годы, да и то информационный осадок и слегка подпорченный имидж останется, как останутся и введенные за мифические преступления санкции.
Именно такой сценарий сейчас выглядит вполне вероятным, и эта вероятность будет расти с каждой статьей или сюжетом, в котором со ссылкой на авторитетные источники из западных спецслужб официальный Пекин и лично Си Цзиньпин будут обвиняться в пандемии. Перефразируя Маяковского, можно сказать, что если такое "хайли лайкли" появляется на страницах западных СМИ, то это кому-то очень нужно. И этот кто-то не остановится до тех пор, пока глобальный мир снова не разделится на два лагеря, находящихся в полноценной холодной войне, которая в любой момент может перейти в горячее военное столкновение.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Си ЦзиньпинВОЗАнгела МеркельКитайООНМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Почему мы не пользуемся таким простым и эффективным приемом против запада? Очень просто и дёшево писать любой компромат со ссылкой на спецслужбы рф, пусть потом отмываются. Или мы очень моральные?..
11 мая, 08:58
Андрей Дашков
75841227
Отвечу цитатой из фыильма "— Шурик! Вы комсомолец? — Да, а что? — Это же не наш метод!" Если мы будем копировать приёмы Запада, то чем мы будем от них отличаться? Сейчас весь мир наблюдает два мира - Запада и те, кто ему противостоят. А вы предлагаете нам слиться с Западом, причём на их условиях - они-то поднаторели в этих информационных технологиях "постправды", а мы нет. К счастью.
11 мая, 11:29
Шалтай Болтай
78023011
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