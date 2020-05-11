Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-11T08:00
https://ria.ru/20200511/1571186628.html
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570186824_0:382:2960:2047_1036x0_80_0_0_371ffc6b41d4ffcf1cb7d80d085d22ea.jpg
РИА Новости

Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью

08:00 11.05.2020
88551
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Многим инфекциям присуща сезонность — в определенное время года число заболевших резко увеличивается, а затем идет на спад до следующей вспышки. О том, как поведет себя новый коронавирус, — в материале РИА Новости.

Почему сезонные болезни приходят и уходят

Даже у хорошо изученных заболеваний с сезонностью не все ясно. Слишком много природных и социальных факторов, порой усиливающих друг друга по принципу резонанса.
© J. Dushoff et al., 2004Динамический резонанс как механизм, лежащий в основе сезонности инфекционных заболеваний. Черным — естественные колебания активности патогена, красным — сезонное усиление и ослабление, связанные с наложением прочих факторов
Динамический резонанс как механизм, лежащий в основе сезонности инфекционных заболеваний. Черным — естественные колебания активности патогена, красным — сезонное усиление и ослабление, связанные с наложением прочих факторов
© J. Dushoff et al., 2004
Динамический резонанс как механизм, лежащий в основе сезонности инфекционных заболеваний. Черным — естественные колебания активности патогена, красным — сезонное усиление и ослабление, связанные с наложением прочих факторов
От природных факторов — температуры воздуха, влажности, интенсивности солнечной радиации — зависит выживаемость и активность патогенов, а также состояние иммунной системы человека. Главный социальный фактор — количество контактов — определяет скорость распространения инфекции. И здесь тоже есть сезонность — например, начало и окончание учебного года, период отпусков и так далее.

Календарь эпидемий

В 2018 году Микаэла Мартинес из Колумбийского университета на основе данных Всемирной организации здравоохранения, центров по контролю и профилактике заболеваний США и научных публикаций построила календарь для 69 инфекционных заболеваний — от обычного гриппа до редких тропических болезней.
И сделала вывод, что сезонность — свойство всех инфекций: не только острых, но и хронических, таких как гепатит А и даже ВИЧ.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник данных: M. Martinez / PLOS Pathogens, 2018Календарь сезонных эпидемий в США
Календарь сезонных эпидемий в США
© Иллюстрация РИА Новости . Источник данных: M. Martinez / PLOS Pathogens, 2018
Календарь сезонных эпидемий в США
Насекомые размножаются в дождливый период года, и распространяемые ими инфекции выходят на пик именно в эти месяцы. Респираторные заболевания и грипп, чьи патогены лучше чувствуют себя при низких температурах, — зимние, вирусы столбняка или генитального герпеса активизируются летом.
Наиболее четкая сезонность у так называемых оболочечных вирусов, к которым относится и SARS-CoV-2. Их генетический материал упакован в белковую оболочку и прикрыт липидной мембраной. Исследования показали, что такие вирусы быстрее разрушаются при летней жаре и высокой влажности, поэтому они особенно опасны зимой. Хотя возможны варианты в зависимости от географического расположения.
Например, вспышки ротавирусных инфекций на юго-западе США происходят в декабре или январе, а на северо-востоке — в апреле и мае. Гепатит С в Индии достигает максимума зимой, а в Египте, Китае и Мексике — весной или летом.
Однако заболевания, вызывающие пандемии, то есть распространяющиеся по всему земному шару, развиваются по другим сценариям. И здесь самый яркий пример — два вида гриппа.

Ушел, чтобы вернуться

В недавней работе британские ученые пытаются разобраться, почему какие-то разновидности вируса гриппа становятся сезонными, а какие-то вызывают пандемии.
Сто лет назад в мире бушевала испанка — грипп А, вызванный вирусом H1N1. С весны 1918-го до лета 1919 года заразились 500 миллионов человек — примерно треть населения планеты. Погибли, по разным оценкам, от 17 до 100 миллионов. Это одна из самых смертоносных пандемий в истории человечества.
Этот же вирус в 2009-м привел к глобальной эпидемии так называемого свиного гриппа, которая продлилась все лето, осень и зиму. А затем H1N1 стал просто еще одним сезонным штаммом.
Ученые отмечают, что новые патогены ведут себя непредсказуемо — они могут исчезнуть, поразив множество людей, как испанский грипп, а потом через много лет вернуться, чтобы после очередной пандемии стать сезонным вирусом.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
6 мая, 12:26РИА Наука
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный

Сезонные коронавирусы и COVID-19

Согласно исследованию Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета, четыре из семи известных коронавирусов, поражающих человека, — OC43, 229E, HKU1 и NL63 — обладают отчетливой сезонностью и распространяются подобно гриппу. То есть появляются в ноябре или декабре, достигают пика в январе или феврале и исчезают в конце мая.
Сезонные коронавирусы давно присутствуют в человеческой популяции и адаптировались к нашей иммунной системе. Их смертельно опасные сородичи, вызывающие COVID-19, тяжелый острый респираторный синдром SARS и ближневосточный респираторный синдром MERS, относительно недавно пришли к нам от животных, об их сезонности судить преждевременно.
По мнению ученых, повышение температуры и влажности окружающей среды, а также воздействие солнечного света в летний период, несомненно, понизят выживаемость нового коронавируса. Но надеяться на то, что он летом исчезнет, а COVID-19 в первый же год станет сезонным, не стоит.
Изучение аэрозолей продемонстрировало, что SARS-CoV-2 весьма эффективно распространяется даже в тех условиях, при которых SARS-CoV и MERS-CoV неактивны. При температуре 23 градуса Цельсия и относительной влажности 53 процента новый коронавирус сохраняется в аэрозольной суспензии 16 часов.
Коронавирус
7 мая, 08:00РИА Наука
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2

Прогнозы ученых: три сценария

Специалисты Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете штата Миннесота в США считают, что в ближайшие полтора-два года коронавирус не исчезнет и вспышки заболевания будут повторяться до конца 2022-го.
В их отчете три сценария. Первый, "Вершины и долины", предполагает, что вирус летом немного отступит, а осенью вернется, и та же картина повторится на следующий год. Второй — "Осенний пик" — аналогия с пандемией испанского гриппа. Осенняя волна будет намного сильнее весенней, к концу года заразится большая часть человечества. Потом эпидемия пойдет на спад. Третий вариант — "Медленное выгорание": мы уже на пике, вирус начинает волнообразно ослабевать.
© CIDRAP, 2020Возможные сценарии волн пандемии COVID-19
Возможные сценарии волн пандемии COVID-19
© CIDRAP, 2020
К сожалению, последний сценарий самый маловероятный. К лету, по расчетам, переболеет не более пяти процентов человечества, а для формирования коллективного иммунитета нужно минимум 60 процентов. Эффективная общедоступная вакцина вряд ли появится до конца года. Поэтому, скорее всего, после летнего спада осенью придет вторая волна COVID-19.
Так как по способу распространения SARS-CoV-2 больше похож на грипп, чем на другие коронавирусы, в Университете Миннесоты пользовались моделью пандемического гриппа, учитывающую данные четырех глобальный эпидемий: "испанки" 1918-1919 годов, азиатского гриппа 1957 года, 1968-го и свиного гриппа 2009-2010 годов. Из них только у пандемии 1968-го вторая волна была слабее первой. А смертоносная испанка вообще накатывала тремя волнами. Первая, относительно небольшая, — в марте 1918 года, вторая, самая мощная, — осенью 1918-го, третья — весной и в начале лета 1919 года.
© Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD)Три волны "испанки" в 1918-1919 годах
Три волны испанки в 1918-1919 годах
© Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD)
Три волны "испанки" в 1918-1919 годах
25141550666
Обсудить 0
РИА НаукаКоронавирус MERSКоронавирус SARSКоронавирус COVID-19вирусыбиологияИнфекцииЗдоровьеГриппСправки
Рекомендуем
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Немцы нашли себе лучшего врага, чем Россия. Он нравится Америке
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Врач объяснил повторные вспышки коронавируса в Китае
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с COVID-19 в Москве
Сотрудник полиции
Организаторов массовой "вечеринки" в Подмосковье доставили в полицию
Смартфон
Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния