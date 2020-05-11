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2020-05-11T08:00
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Без срока давности: где прячутся уцелевшие нацистские преступники
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РИА Новости

Без срока давности: где прячутся уцелевшие нацистские преступники

08:00 11.05.2020
17032
© Фото : Public domainЧлены зондеркоманды сжигают тела убитых газом заключенных Освенцима
Члены зондеркоманды сжигают тела убитых газом заключенных Освенцима
© Фото : Public domain
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Массовые расстрелы, поджоги деревень, издевательства над мирными жителями и пленными красноармейцами — Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, а виновных в этих преступлениях продолжают разыскивать, чтобы предать суду. О том, как Следственный комитет вычисляет нацистских карателей, — в материале РИА Новости.

Батальоны смерти

В апреле СКР возбудил уголовное дело по статье "Геноцид" в связи с массовым убийством жителей Ростовской области, в том числе женщин и детей. За два дня — 11 и 12 августа 1942-го — зондеркоманда СС-10а, полиция безопасности и СД казнили более 27 тысяч человек.
"Нацисты собрали людей якобы на эвакуацию, — рассказывает старший следователь по особо важным делам Илья Сидоренко. — Велели взять личные вещи, сдать ключи от квартир. Посадили на грузовики, вывезли к заранее вырытым рвам, расстреляли и закопали".
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Расследуют еще несколько уголовных дел о преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной. Например, убийство 214 детдомовцев в Ейске в 1942-м.
"Там тоже орудовала печально известная зондеркоманда СС-10а, — уточняет Сидоренко — У них были передвижные газовые камеры, в них и убивали. Детей, большинство из которых страдали туберкулезом и другими заболеваниями, посадили в машины и по дороге к месту захоронения пустили газ".

Длинная рука КГБ

Такие военные преступления, как геноцид, срока давности не имеют.
"Основу для их расследования заложил Нюрнбергский трибунал, — объясняет руководитель управления ГСУ СКР Дмитрий Маньшин. — Именно тогда и ввели само понятие "геноцид".
© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкГлавный обвинитель от СССР, генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
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Главный обвинитель от СССР, генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе
Искать военных преступников начали еще во время войны — в 1943-м Президиум Верховного Совета СССР выпустил указ о наказании фашистов и изменников родины. Он действует до сих пор.
После Второй мировой спецслужбы разных стран охотились на беглых нацистов по всему миру. В СССР этим занимался КГБ.
Одна из самых известных операций советских контрразведчиков — разоблачение Антонины Макаровой, более известной как Тонька-пулеметчица. В созданной нацистами на оккупированной территории Центральной России Локотской республике она была палачом, расстреливала партизан и их родственников. После войны вышла замуж за раненого красноармейца, взяла его фамилию и затерялась среди мирного населения. На целых 30 лет.
Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица)
Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица)
Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица)
В 1976-м один из жителей Брянска опознал в случайном прохожем бывшего начальника Локотской тюрьмы Николая Иванина. Его задержали, допросили и выяснили, что до войны Макарова жила в столице. Оперативники проверили всех с этой фамилией, однако Тоньку-пулеметчицу не нашли.
Вскоре следователь КГБ Петр Головачев обратил внимание на одну анкету, заполненную для выезда за границу. Москвич по фамилии Макаров указал, что в Белоруссии живет его родная сестра. За ней установили негласное наблюдение и для опознания пригласили нескольких бывших заключенных Локотской тюрьмы. Те сразу узнали Тоньку-пулеметчицу. Макарову задержали.
Считается, что она убила около 1500 человек, документально доказали полторы сотни жертв, но и этого вполне хватило для смертного приговора.
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Документы и ДНК

Если раньше искать нацистов помогали очевидцы военных преступлений, то теперь все больше приходится копаться в архивах. Следователи изучают огромное количество документов с показаниями как свидетелей, так и самих палачей, обличающих друг друга на допросах. Некоторые архивы рассекретили совсем недавно.
"Читая протоколы допросов, поражаешься безразличию этих людей, — говорит Маньшин. — Они спокойно рассказывают, как расстреливали целые семьи. Даже ком к горлу подкатывает. Были каратели, которые добивали детей, плачущих на руках уже убитых матерей. Надеюсь, рассекречивание продолжится и мы узнаем еще больше".
К расследованиям привлекают сотрудников Российской академии наук и общества историков-архивистов — специалистов по военному периоду.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
© РИА Новости / Евгений Халдей
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Как правило, уголовное дело одним эпизодом не ограничивается. Та же зондеркоманда СС-10а проводила массовые казни не только в Краснодарском крае и Ростовской области, но и в других оккупированных регионах.
Как только находят массовое захоронение, за работу берутся криминалисты. Надо установить число жертв, их пол, возраст и, если повезет, имена и фамилии. Современная техника и ДНК-экспертиза в этом очень помогают.

По всему миру

СКР сотрудничает со спецслужбами других стран, главным образом Германии. Хотя далеко не всегда зарубежные коллеги охотно идут на контакт.
Шествие легионеров СС и их сторонников в Риге, Латвия. 16 марта 2016
17 марта, 10:00Сказано в эфире
"Много белых пятен". Историк о преступлениях легионеров СС в ЛатвииСК РФ изучит данные латышских легионеров СС на причастность к преступлениям нацистов. Прекращать расследование событий тех лет нельзя, отметил в эфире радио Sputnik историк Вадим Трухачев.
"Сейчас мы ищем нескольких человек, причастных к преступлениям в Новгородской области, — приводит пример Сидоренко. — Ранее их разыскивали сотрудники органов госбезопасности Эстонии и Латвии. Мы отправили туда запросы, но ответа до сих пор нет".
В середине марта фонд "Историческая память" и Фонд поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки опубликовали доклад, указав имена и краткие биографии 96 ветеранов латышского легиона СС. Пятнадцать из них сейчас проживают в Канаде.
К делу сразу подключился СКР — более 50 легионеров из этого списка сейчас проверяют на причастность к преступлениям против человечности в рамках уголовных дел о геноциде.
Не остался в стороне и Минюст Канады. По словам сотрудницы пресс-службы ведомства Эллисон Стори, все силовые структуры страны работают над тем, чтобы военные преступники Второй мировой не ушли от наказания.
© РИА Новости / Александр Становов / Перейти в фотобанкНемецкие солдаты сдаются в плен
Немецкие солдаты сдаются в плен
© РИА Новости / Александр Становов
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Немецкие солдаты сдаются в плен
Эти уголовные дела не закроют до тех пор, пока не отловят всех беглых карателей или не убедятся, что их уже нет в живых. Максимальное наказание по статье "Геноцид" — пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
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