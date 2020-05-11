Без срока давности: где прячутся уцелевшие нацистские преступники

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Массовые расстрелы, поджоги деревень, издевательства над мирными жителями и пленными красноармейцами — Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, а виновных в этих преступлениях продолжают разыскивать, чтобы предать суду. О том, как Следственный комитет вычисляет нацистских карателей, — в материале РИА Новости.

Батальоны смерти

В апреле СКР возбудил уголовное дело по статье "Геноцид" в связи с массовым убийством жителей Ростовской области, в том числе женщин и детей. За два дня — 11 и 12 августа 1942-го — зондеркоманда СС-10а, полиция безопасности и СД казнили более 27 тысяч человек.

"Нацисты собрали людей якобы на эвакуацию, — рассказывает старший следователь по особо важным делам Илья Сидоренко. — Велели взять личные вещи, сдать ключи от квартир. Посадили на грузовики, вывезли к заранее вырытым рвам, расстреляли и закопали".

Расследуют еще несколько уголовных дел о преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной. Например, убийство 214 детдомовцев в Ейске в 1942-м.

"Там тоже орудовала печально известная зондеркоманда СС-10а, — уточняет Сидоренко — У них были передвижные газовые камеры, в них и убивали. Детей, большинство из которых страдали туберкулезом и другими заболеваниями, посадили в машины и по дороге к месту захоронения пустили газ".

Длинная рука КГБ

Такие военные преступления, как геноцид, срока давности не имеют.

"Основу для их расследования заложил Нюрнбергский трибунал, — объясняет руководитель управления ГСУ СКР Дмитрий Маньшин. — Именно тогда и ввели само понятие "геноцид".

Искать военных преступников начали еще во время войны — в 1943-м Президиум Верховного Совета СССР выпустил указ о наказании фашистов и изменников родины. Он действует до сих пор.

После Второй мировой спецслужбы разных стран охотились на беглых нацистов по всему миру. В СССР этим занимался КГБ.

Одна из самых известных операций советских контрразведчиков — разоблачение Антонины Макаровой, более известной как Тонька-пулеметчица. В созданной нацистами на оккупированной территории Центральной России Локотской республике она была палачом, расстреливала партизан и их родственников. После войны вышла замуж за раненого красноармейца, взяла его фамилию и затерялась среди мирного населения. На целых 30 лет.

Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица) Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица)

В 1976-м один из жителей Брянска опознал в случайном прохожем бывшего начальника Локотской тюрьмы Николая Иванина. Его задержали, допросили и выяснили, что до войны Макарова жила в столице. Оперативники проверили всех с этой фамилией, однако Тоньку-пулеметчицу не нашли.

Вскоре следователь КГБ Петр Головачев обратил внимание на одну анкету, заполненную для выезда за границу. Москвич по фамилии Макаров указал, что в Белоруссии живет его родная сестра. За ней установили негласное наблюдение и для опознания пригласили нескольких бывших заключенных Локотской тюрьмы. Те сразу узнали Тоньку-пулеметчицу. Макарову задержали.

Считается, что она убила около 1500 человек, документально доказали полторы сотни жертв, но и этого вполне хватило для смертного приговора.

Документы и ДНК

Если раньше искать нацистов помогали очевидцы военных преступлений, то теперь все больше приходится копаться в архивах. Следователи изучают огромное количество документов с показаниями как свидетелей, так и самих палачей, обличающих друг друга на допросах. Некоторые архивы рассекретили совсем недавно.

"Читая протоколы допросов, поражаешься безразличию этих людей, — говорит Маньшин. — Они спокойно рассказывают, как расстреливали целые семьи. Даже ком к горлу подкатывает. Были каратели, которые добивали детей, плачущих на руках уже убитых матерей. Надеюсь, рассекречивание продолжится и мы узнаем еще больше".

К расследованиям привлекают сотрудников Российской академии наук и общества историков-архивистов — специалистов по военному периоду.

© РИА Новости / Евгений Халдей Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани © РИА Новости / Евгений Халдей Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани

Как правило, уголовное дело одним эпизодом не ограничивается. Та же зондеркоманда СС-10а проводила массовые казни не только в Краснодарском крае и Ростовской области, но и в других оккупированных регионах.

Как только находят массовое захоронение, за работу берутся криминалисты. Надо установить число жертв, их пол, возраст и, если повезет, имена и фамилии. Современная техника и ДНК-экспертиза в этом очень помогают.

По всему миру

СКР сотрудничает со спецслужбами других стран, главным образом Германии. Хотя далеко не всегда зарубежные коллеги охотно идут на контакт.

"Сейчас мы ищем нескольких человек, причастных к преступлениям в Новгородской области, — приводит пример Сидоренко. — Ранее их разыскивали сотрудники органов госбезопасности Эстонии и Латвии. Мы отправили туда запросы, но ответа до сих пор нет".

В середине марта фонд "Историческая память" и Фонд поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки опубликовали доклад, указав имена и краткие биографии 96 ветеранов латышского легиона СС. Пятнадцать из них сейчас проживают в Канаде.

К делу сразу подключился СКР — более 50 легионеров из этого списка сейчас проверяют на причастность к преступлениям против человечности в рамках уголовных дел о геноциде.

Не остался в стороне и Минюст Канады. По словам сотрудницы пресс-службы ведомства Эллисон Стори, все силовые структуры страны работают над тем, чтобы военные преступники Второй мировой не ушли от наказания.