Операция по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана (1960)

В 1960 году израильская внешняя разведка " Моссад провела операцию по похищению одного из главных нацистских преступников Адольфа Эйхмана, скрывавшегося в Буэнос-Айресе Аргентина ). Он являлся одним из организаторов и проводников политики холокоста , проводимой нацистской Германией. Эйхман с конца 1939 года был руководителем 4-го Отдела Главного имперского управления безопасности (спецотдел гестапо), занимавшегося депортацией еврейского населения в гетто и концентрационные лагеря. В 1941 году ему было присвоено звание оберштурмбаннфюрер СС (подполковник). В 1942 году Эйхман вел протокол Ванзейской конференции нацистского руководства, на которой была одобрена программа "Окончательного решения еврейского вопроса". Для реализации ее решений по уничтожению евреев он организовал идентификацию, сбор и транспортировку их со всей оккупированной Европы в Освенцим и другие лагеря смерти.

Сразу после окончания Второй мировой войны (1939-1945) военные преступники, которых нашли, были преданы суду и наказаны , но часть из них смогла скрыться и уйти от наказания. Адольф Эйхман также исчез. Позже стало известно, что в 1945 году он был арестован американскими войсками, но смог бежать из заключения с поддельными документами, в 1946–1950 годах жил в Германии, в 1950 году через Италию эмигрировал в Аргентину. Президент этой страны питал симпатии к нацистской Германии, поэтому военные преступники здесь были в относительной безопасности.

Для Израиля , где не менее 200 тысяч жителей страны прошли через концлагеря и гетто, а у большей части населения в них попали родственники, друзья или знакомые, Эйхман был номером один в списке разыскиваемых нацистов, и его поимка была вопросом принципа . В конце 1950-х годов в Израиль поступила информация о том, что ему удалось бежать в Аргентину и что он живет в столице страны Буэнос-Айресе со своей семьей под именем Рикардо Клемент. Сведения были получены от прокурора провинции Гессен в Германии, которому их предоставил эмигрировавший из Германии в Аргентину Лотар Герман, во время войны пострадавший от нацистов.

В 1960 году в Буэнос-Айрес из Израиля направилась группа агентов "Моссада" и ISA (Агентство безопасности Израиля), чтобы найти Адольфа Эйхмана. Они нашли дом, где он жил, и установили за ним наблюдение.

Поскольку Аргентина уже не раз отказывала в выдаче военных преступников, было принято решение похитить его. Проведение операции наметили на середину мая, чтобы использовать самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль", который должен был привести в Аргентину официальную делегацию на празднование 150-летия этой страны.

В группу для похищения Эйхмана вошли более 30 специально отобранных человек . Все они пережили нацистские преследования. Члены группы прилетали в Аргентину, чтобы избежать подозрений, из разных городов мира.

Агенты израильских спецслужб изучили распорядок дня Эйхмана. Было решено похитить его во время возвращения с работы. Обычно примерно в полвосьмого вечера он приезжал на ближайшую к своему дому автобусную остановку и шел от нее пешком.

В день операции, которую назначили на 11 мая 1960 года, команда захвата заранее прибыла к дому Эйхмана на двух автомобилях, которые остановились на нужной улице в нескольких метрах друг от друга. Дожидаясь его, сотрудники "Моссада" стали возиться с двигателями своих машин.

В этот день Эйхман позже обычного вернулся с работы, но сотрудники "Моссада" все же его дождались, хотя и начали волноваться, что операцию придется переносить. Когда бывший нацист поравнялся с одной из машин, израильские агенты схватили его и отвезли в заранее снятый дом.

В ходе допроса Эйхман признал свою подлинную личность и подписал документ, дающий согласие на привлечение его к ответственности в Израиле.

Чтобы вывести его из Аргентины, не вызывая подозрения у властей, была проведена подготовительная операция. Один из израильских агентов отправился в местную больницу, где заявил, что в результате несчастного случая получил сотрясение мозга. После этого в течение нескольких дней он изображал постепенное выздоровление. К 20 мая состояние больного настолько улучшилось, что ему разрешили улететь домой в Израиль. Члены "Моссада" заменили на документах больного имя и фотографию. На них появились данные Эйхмана.

21 мая 1960 года Адольфа Эйхмана доставили на борт самолета авиакомпании "Эль-Аль", одетым как член экипажа. 22 мая самолет с ним на борту приземлился в Израиле.

После похищения Эйхмана Аргентина подала официальную жалобу в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, хотя официально признала необходимость привлечения его к суду. Позже конфликт был урегулирован.

Израильские власти тогда заявили, что захват нациста осуществил отряд еврейских добровольцев "Нокмим" ("Мстители"), занимавшихся поиском и уничтожением военных преступников по всему миру. Только в 2005 году Израиль признал, что похищение Эйхмана осуществили агенты "Моссада". Во всех деталях операцию "Моссада" по захвату и вывозу Эйхмана из Аргентины в мае 1960 года описал в своей книге "Дом на улице Гарибальди" ее непосредственный руководитель, тогдашний шеф разведслужбы Иссер Харель. До 2005 года те части книги, в которых говорилось о прямом участии агентов "Моссад" к похищению, были закрыты для публикации

По прибытию в Израиль Адольф Эйхман был сразу арестован по постановлению суда. Расследованием его деятельности занимался специально созданный отдел полиции

Судебный процесс над Эйхманом начался 11 апреля 1961 года в окружном суде Иерусалима. Это был один из первых судебных процессов, который транслировался по телевидению. Во время заседаний подсудимый сидел в пуленепробиваемой стеклянной кабине. На суде дали показания около 110 свидетелей, в основном переживших холокост. На нем также были предоставлены 1600 документов, большинство из которых были подписаны Эйхманом. На судебном процессе Адольфу Эйхману предъявили обвинения в преступлениях против еврейского народа, против человечества и принадлежности к преступным организациям (СС и СД, гестапо).

Вопреки действовавшему в Израиле мораторию на смертную казнь, 15 декабря 1961 года суд приговорил Адольфа Эйхмана к повешению. Адвокат Эйхмана подал апелляцию в Верховный суд, который 29 мая 1962 года отклонил ее и подтвердил приговор первой инстанции. Президент Израиля также отклонил прошение Эйхмана о помиловании. Адольф Эйхман был казнен в городе Рамла в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года. Тело его сожгли, а пепел развеяли над Средиземным морем за пределами территориальных вод Израиля.