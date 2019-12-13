Израильской внешней разведке "Моссад" исполнилось 70 лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек - РИА Новости. Об израильской внешней разведке "Моссад" ходят легенды. На счету этой организации - сотни блестящих и дерзких операций, таких, о которых снимают фильмы и пишут книги, и гораздо больше тех, о которых знают лишь непосредственные исполнители заданий.

Сегодня разведслужба, которую по праву можно назвать самой легендарной, таинственной и авантюрной, отмечает своё 70-летие.

Рожденная в подполье

Организация была сформирована из еврейского подполья. Бывший глава спецслужбы "Натив", отставной израильский разведчик Яков Кедми считает предтечей "Моссада" тайную еврейскую службу, созданную до возникновения государства Израиль.

"В 39 году был создан так называемый "Моссад ле Алия бет", который занимался нелегальной эмиграцией в Израиль евреев, когда основными противниками были британские службы безопасности, разведки и полиции, которые препятствовали репатриации евреев в Палестину. И именно они оказались первыми учителями, на опыте борьбы с которыми и формировались первые будущие работники Моссада", - рассказал Кедми в интервью РИА Новости.

По поводу юбилея "Моссада" не запланированы торжественные мероприятия, и в израильской прессе вы не увидите в список представленных к наградам сотрудников. Но не стоит думать, что власти недооценивают роль этой организации, наделённой первым премьер-министром страны Бен Гурионом особыми полномочиями. Историк Михаил Штереншис считает, что молодое еврейское государство самим своим существованием было обязано этой особой службе внешней разведки.

"Роль и значение "Моссада" в истории государства Израиль необычайно высоки, так как в силу малонаселенности страны в 1950-х – 70-х годах и ее малой площади с невыгодно расположившимися изогнутыми границами, военное противостояние с соседями могло закончиться гибелью государства. Соответственно, получаемая разведкой информация приобретала большую ценность", - рассказал Штереншис РИА Новости.

Кедми считает, что "Моссад" был и остаётся одной из основ безопасности государства Израиль.

"Мало государств находились в такой опасности, как Израиль, для которых разведка и правильная оценка опасностей и борьбы с ними имели бы такое же решающее значение, как для Израиля. Разведка и правильное понимание и оценка вовремя опасностей являются для нас одним из трёх составных основ нашей безопасности: в первую очередь информация, во вторую - предупреждение и в третью - решающая победа над противником, то есть ликвидация это угрозы", - сказал Кедми.

Рыцари плаща и кинжала

Одной из ярких и важных удач внешней разведки, по мнению Штереншиса, стало предсказание готовящегося нападения арабских стран на Израиль в 1967 году. Ценнейшую информацию, обеспечившую победу Израиля в шестидневной войне, за несколько лет до конфликта передал легендарный разведчик "Моссада" Эли Коэн, сумевший внедриться в высшие эшелоны власти Сирии.

Благодаря его сведениям, Израиль располагал чертежами сирийских военных укреплений и картами расположения артиллерийских установок на Голанских высотах. Он был личным другом будущего президента Сирии Амина Хафеза, действовал прямо под носом у сирийского генштаба. Сирийские офицеры сами рассказали ему об огромных подземных складах с артиллерийскими боеприпасами и другим оборудованием, о расположении минных полей. Указания из Тель-Авива Коэн получал, слушая песни по заявкам радиослушателей из Израиля. Однако разведчика запеленговали при помощи нового советского оборудования прямо во время сеанса радиосвязи со штабом. Коэна повесили на площади мучеников в Дамаске в 1965 году, и Израиль до сих пор пытается вернуть его останки на родину.

Эли Коэн в критические моменты действовал на свой страх и риск. По мнению Кедми, это фирменный стиль "Моссада", который с момента своего основания обладал почти неограниченной свободой действий, и именно это отличает израильскую внешнюю разведку от других спецслужб мира.

"Самое основное - это та свобода действий, которую даёт государство. Государство даёт нашей службе внешней разведки гораздо большую свободу действий, чем другие государства. Вероятно, это связано с более реальными опасностями, с которыми мы должны бороться. А отбор людей в "Моссад" и подготовка стоят на очень высоком уровне", - сказал Кедми.

Моральный кодекс

Такая свобода действий позволила "Моссаду" провести, наверное, наиболее успешную и яркую, по мнению Штереншиса, операцию по похищению одного из главных нацистских преступников Адольфа Эйхмана, скрывавшегося в Буэнос-Айресе. Бывшего начальника 4-го отдела гестапо, лично ответственного за уничтожение миллионов евреев в концлагерях, похитили у собственного дома на улице Гарибальди в аргентинской столице 11 мая 1960 года. Эйхмана выкрали, и, переодев в форму пилота компании "Эль-Аль", доставили на борт самолета, вылетавшего в Израиль. В Израиле Эйхман был приговорён к смертной казни через повешение, а его прах был развеян над Средиземным морем.

Поиск нацистских преступников, по мнению Кедми, сформировал особый этический кодекс израильских разведчиков, в основе которого лежал принцип не прощать тех, кто причастен к убийству евреев. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене боевики группировки "Черный сентябрь" захватили израильскую сборную и убили 11 спортсменов. На протяжении многих лет "Моссад" искал и уничтожал террористов.

"Моссад" принял участие во многих событиях, которые определили судьбу Израиля, как чисто нравственно-морального порядка, как преследование нацистов, так и обеспечение безопасности Израиля, как нейтрализация основных угроз, и это продолжается и сегодня с большим успехом", - сказал Кедми в интервью РИА Новости.

Взлеты и падения

Впрочем, в истории легендарной разведки были и громкие провалы.

"Из неудач "Моссада" можно выделить следующие: неверная оценка собранной информации перед нападением Египта и Сирии на Израиль в 1973 году, неверная оценка политической ситуации в Ливане накануне Ливанской войны 1982 года и непредотвращение раскрытия секрета израильской атомной бомбы", - рассказывает Штереншис.

Израильские власти традиционно не подтверждают, но и не отрицают наличие у страны ядерного оружия, или, как его здесь называют, оружия Судного дня. Доказательства ядерной программы Израиля представил миру бывший сотрудник центра ядерных исследований в Димоне Мордехай Вануну. Он тайно фотографировал сам объект и секретные документы, а позже бежал в Великобританию и опубликовал материалы в газете "Sunday Times". Но еще перед тем, как статья вышла в печать, Вануну выкрали оперативники "Моссада", подослав к нему очаровательную блондинку, а по совместительству офицера внешней разведки. На родине Вануну ждали 12 лет тюрьмы.

Если верить газетам

Об операциях "Моссада" последних лет мир узнает из прессы. Это и неудачное покушение на лидера ХАМАС Халеда Машаля в Иордании в 1997 году, и обнаружение иракского ядерного реактора, который был уничтожен в 1981 году, и похищение иранского ядерного досье в 2018. Эффективность разведки, по мнению Якова Кедми, сегодня опирается на новейшие технологии и особую кадровую политику.

"Разведслужбы очень подозрительно и неохотно принимали в прошлом тех добровольцев, которые сами идут. Сегодня положение изменилось, и идут поиски кандидатов как из круга знакомых, студентов... Вплоть до того, что в последнее время "Моссад" стал публиковать объявления, кто заинтересован, может подать заявление, дальше они проверяют, отбирают, встречаются с ними. Те, кто заинтересовал, проходят серию интервью. Начинается процесс проверки, и те, кто заинтересовал, идёт в "Моссад". В основном это технические службы, но есть возможность и попасть на оперативную службу для работы с агентурой за границей. Но те, кто этим занимается, это штучный товар, конечно", - говорит Кедми.

Рассказывая о "Моссаде", специалисты удивляются тому, что такое маленькое государство, как Израиль, имеет внешнюю разведку, сопоставимую по масштабу деятельности с ЦРУ, Ми-6 и СВР. "Агенты "Моссада" могут находиться в любой стране мира и архивы организации хранят информацию, добытую не только в Египте, Сирии, или Ливане, но и в Парагвае, Франции, Мозамбике или Индии", - говорит Штереншис.