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75 лет Великой Победы
2020-05-11T10:17
https://ria.ru/20200511/1569983038.html
Великая Отечественная война в объективе выдающихся фоторепортеров
https://cdn24.img.ria.ru/images/149046/57/1490465753_0:249:2949:1908_1036x0_80_0_0_6c30da89c0ef5bbe060a5c512e697794.jpg
РИА Новости

Великая Отечественная война в объективе выдающихся фоторепортеров

09:45 11.05.2020 (обновлено: 10:17 11.05.2020)
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Фотокорреспонденты работали на передовой и в тылу, их снимки стали символами Великой Отечественной и позволяют нам, сегодняшним, ощутить ужас той войны. Знаковые кадры Макса Альперта, Анатолия Гаранина, Евгения Халдея, Якова Рюмкина, Марка Маркова-Гринберга и Всеволода Тарасевича — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Многие военные кадры стали хрестоматийными. "Комбат" Макса Альперта — именно такой. На снимке 1942 года запечатлен младший политрук Алексей Еременко, который поднимает бойцов в атаку.

Младший политрук Алексей Еременко ведет солдат в атаку
1 из 28

Многие военные кадры стали хрестоматийными. "Комбат" Макса Альперта — именно такой. На снимке 1942 года запечатлен младший политрук Алексей Еременко, который поднимает бойцов в атаку.

© РИА Новости / Макс Альперт
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Макс Альперт — один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии.

Разведчики форсируют кубанские плавни
2 из 28

Макс Альперт — один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии.

© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Макс Альперт

Во время войны Альперт был корреспондентом Совинформбюро и Фотохроники ТАСС, работал в боевой фронтовой обстановке и в тылу.

Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ
3 из 28

Во время войны Альперт был корреспондентом Совинформбюро и Фотохроники ТАСС, работал в боевой фронтовой обстановке и в тылу.

© РИА Новости / Макс Альперт
© РИА Новости / Макс Альперт

Снимки Макса Альперта отличаются огромной эмоциональной силой.

Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню
4 из 28

Снимки Макса Альперта отличаются огромной эмоциональной силой.

© РИА Новости / Макс Альперт
© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в фотобанк

Фотограф Яков Рюмкин воевал с первого до последнего дня войны. Самые известные его кадры сняты в Сталинграде. Один из них — "Мирные воспоминания", 1943 год.

Мирные воспоминания. Сталинград, 1943 г
5 из 28

Фотограф Яков Рюмкин воевал с первого до последнего дня войны. Самые известные его кадры сняты в Сталинграде. Один из них — "Мирные воспоминания", 1943 год.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Яков Рюмкин

Яков Рюмкин побывал почти на всех фронтах.

Взятые советскими войсками пленные направляются в тыл. 2-й Украинский фронт
6 из 28

Яков Рюмкин побывал почти на всех фронтах.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
© РИА Новости / Яков Рюмкин

Фоторепортер был ранен и контужен, награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.

Красноармейцы стоят на обломках одного из немецких дотов, взорванных советскими войсками
7 из 28

Фоторепортер был ранен и контужен, награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг

Марк Марков-Гринберг ушел на фронт в сентябре 1941 года рядовым. Участвовал в боях как связист и не переставал фотографировать.

Танк переходит окоп с солдатами
8 из 28

Марк Марков-Гринберг ушел на фронт в сентябре 1941 года рядовым. Участвовал в боях как связист и не переставал фотографировать.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг

Лишь в июле 1943 года Маркова-Гринберга направили корреспондентом в армейскую газету "Слово бойца".

Советские воины разбирают почту. 2-ой Белорусский фронт
9 из 28

Лишь в июле 1943 года Маркова-Гринберга направили корреспондентом в армейскую газету "Слово бойца".

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Фотограф Анатолий Гаранин — не просто человек с камерой, он летописец.

Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде. 1941 год
10 из 28

Фотограф Анатолий Гаранин — не просто человек с камерой, он летописец.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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В годы войны Гаранин был корреспондентом газеты "Фронтовая иллюстрация".

Мать укрывает своего ребенка во время обстрела. Деревня Красная слобода, Брянский фронт 1941 год
11 из 28

В годы войны Гаранин был корреспондентом газеты "Фронтовая иллюстрация".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Снимал боевые действия Советской Армии на разных фронтах.

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
12 из 28

Снимал боевые действия Советской Армии на разных фронтах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Военные снимки Анатолия Гаранина — классика фронтового фоторепортажа.

Строевые занятия резервов пехоты. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год
13 из 28

Военные снимки Анатолия Гаранина — классика фронтового фоторепортажа.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Гаранина отличало внимание к человеку в нечеловеческих обстоятельствах.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год
14 из 28

Гаранина отличало внимание к человеку в нечеловеческих обстоятельствах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Снимок Анатолия Гаранина "Смерть солдата", сделанный во время обстрела в 1942-м, — одна из сильнейших фотографий Великой Отечественной.

Смерть солдата
15 из 28

Снимок Анатолия Гаранина "Смерть солдата", сделанный во время обстрела в 1942-м, — одна из сильнейших фотографий Великой Отечественной.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Военные снимки Гаранина стали принесли ему всемирную известность.

Авиация дальнего действия. Подготовка самолета к взлету
16 из 28

Военные снимки Гаранина стали принесли ему всемирную известность.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Архив Анатолия Гаранина хранится в МИА "Россия сегодня".

Ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, апрель-май 1942 год.
17 из 28

Архив Анатолия Гаранина хранится в МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Фотограф Всеволод Тарасевич с первых дней войны был рядовым на фронте.

Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы
18 из 28

Фотограф Всеволод Тарасевич с первых дней войны был рядовым на фронте.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич

Почти всю войну Тарасевич провел в осажденном Ленинграде.

На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
19 из 28

Почти всю войну Тарасевич провел в осажденном Ленинграде.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Самые значительные работы Тарасевича относятся к серии "Ленинград в блокаде".

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице
20 из 28

Самые значительные работы Тарасевича относятся к серии "Ленинград в блокаде".

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Еще одному классику военной фотографии, Евгению Халдею, принадлежит единственный кадр, сделанный 22 июня 1941 года в Москве. "Первый день войны" — один из тех снимков, что вошли в историю как важнейшие документы и символы.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
21 из 28

Еще одному классику военной фотографии, Евгению Халдею, принадлежит единственный кадр, сделанный 22 июня 1941 года в Москве. "Первый день войны" — один из тех снимков, что вошли в историю как важнейшие документы и символы.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Все 1418 дней войны Халдей прошел с фотокамерой от Мурманска до Берлина.

Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем
22 из 28

Все 1418 дней войны Халдей прошел с фотокамерой от Мурманска до Берлина.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Евгений Халдей

Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.

Медицинская сестра К. Михайлова во время боя перевязывает раненого
23 из 28

Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Снимал в Харбине и Порт-Артуре.

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем
24 из 28

Снимал в Харбине и Порт-Артуре.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Фотографии Евгения Халдея обошли весь мир.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю
25 из 28

Фотографии Евгения Халдея обошли весь мир.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Евгений Халдей

На Нюрнбергском процессе кадры, снятые Евгением Халдеем, были в числе вещественных доказательств.

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани
26 из 28

На Нюрнбергском процессе кадры, снятые Евгением Халдеем, были в числе вещественных доказательств.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Работы фотографа включены в качестве иллюстраций в учебники и энциклопедии.

Трофейные шестиствольные минометы
27 из 28

Работы фотографа включены в качестве иллюстраций в учебники и энциклопедии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

К съемке легендарного фото "Знамя над Рейхстагом", которое стало символом Победы, Евгений Халдей начал готовиться еще в Москве. Красное полотнище сшил дома, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг.

Знамя Победы над Берлином
28 из 28

К съемке легендарного фото "Знамя над Рейхстагом", которое стало символом Победы, Евгений Халдей начал готовиться еще в Москве. Красное полотнище сшил дома, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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75 лет Великой ПобедыЕвгений ХалдейАнатолий ГаранинВеликая Отечественная война (1941-1945)Фото
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