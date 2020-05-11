Великая Отечественная война в объективе выдающихся фоторепортеров

Многие военные кадры стали хрестоматийными. "Комбат" Макса Альперта — именно такой. На снимке 1942 года запечатлен младший политрук Алексей Еременко, который поднимает бойцов в атаку.
Многие военные кадры стали хрестоматийными. "Комбат" Макса Альперта — именно такой. На снимке 1942 года запечатлен младший политрук Алексей Еременко, который поднимает бойцов в атаку.
Макс Альперт — один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии.
Макс Альперт — один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии.
Во время войны Альперт был корреспондентом Совинформбюро и Фотохроники ТАСС, работал в боевой фронтовой обстановке и в тылу.
Во время войны Альперт был корреспондентом Совинформбюро и Фотохроники ТАСС, работал в боевой фронтовой обстановке и в тылу.
Снимки Макса Альперта отличаются огромной эмоциональной силой.
Фотограф Яков Рюмкин воевал с первого до последнего дня войны. Самые известные его кадры сняты в Сталинграде. Один из них — "Мирные воспоминания", 1943 год.
Фотограф Яков Рюмкин воевал с первого до последнего дня войны. Самые известные его кадры сняты в Сталинграде. Один из них — "Мирные воспоминания", 1943 год.
Яков Рюмкин побывал почти на всех фронтах.
Фоторепортер был ранен и контужен, награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.
Фоторепортер был ранен и контужен, награжден орденами Отечественной войны и Красной звезды.
Марк Марков-Гринберг ушел на фронт в сентябре 1941 года рядовым. Участвовал в боях как связист и не переставал фотографировать.
Марк Марков-Гринберг ушел на фронт в сентябре 1941 года рядовым. Участвовал в боях как связист и не переставал фотографировать.
Лишь в июле 1943 года Маркова-Гринберга направили корреспондентом в армейскую газету "Слово бойца".
Лишь в июле 1943 года Маркова-Гринберга направили корреспондентом в армейскую газету "Слово бойца".
Фотограф Анатолий Гаранин — не просто человек с камерой, он летописец.
Фотограф Анатолий Гаранин — не просто человек с камерой, он летописец.
В годы войны Гаранин был корреспондентом газеты "Фронтовая иллюстрация".
В годы войны Гаранин был корреспондентом газеты "Фронтовая иллюстрация".
Снимал боевые действия Советской Армии на разных фронтах.
Снимал боевые действия Советской Армии на разных фронтах.
Военные снимки Анатолия Гаранина — классика фронтового фоторепортажа.
Военные снимки Анатолия Гаранина — классика фронтового фоторепортажа.
Гаранина отличало внимание к человеку в нечеловеческих обстоятельствах.
Гаранина отличало внимание к человеку в нечеловеческих обстоятельствах.
Снимок Анатолия Гаранина "Смерть солдата", сделанный во время обстрела в 1942-м, — одна из сильнейших фотографий Великой Отечественной.
Снимок Анатолия Гаранина "Смерть солдата", сделанный во время обстрела в 1942-м, — одна из сильнейших фотографий Великой Отечественной.
Военные снимки Гаранина стали принесли ему всемирную известность.
Архив Анатолия Гаранина хранится в МИА "Россия сегодня".
Фотограф Всеволод Тарасевич с первых дней войны был рядовым на фронте.
Фотограф Всеволод Тарасевич с первых дней войны был рядовым на фронте.
Почти всю войну Тарасевич провел в осажденном Ленинграде.
Самые значительные работы Тарасевича относятся к серии "Ленинград в блокаде".
Самые значительные работы Тарасевича относятся к серии "Ленинград в блокаде".
Еще одному классику военной фотографии, Евгению Халдею, принадлежит единственный кадр, сделанный 22 июня 1941 года в Москве. "Первый день войны" — один из тех снимков, что вошли в историю как важнейшие документы и символы.
Еще одному классику военной фотографии, Евгению Халдею, принадлежит единственный кадр, сделанный 22 июня 1941 года в Москве. "Первый день войны" — один из тех снимков, что вошли в историю как важнейшие документы и символы.
Все 1418 дней войны Халдей прошел с фотокамерой от Мурманска до Берлина.
Все 1418 дней войны Халдей прошел с фотокамерой от Мурманска до Берлина.
Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.
Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.
Снимал в Харбине и Порт-Артуре.
Фотографии Евгения Халдея обошли весь мир.
На Нюрнбергском процессе кадры, снятые Евгением Халдеем, были в числе вещественных доказательств.
На Нюрнбергском процессе кадры, снятые Евгением Халдеем, были в числе вещественных доказательств.
Работы фотографа включены в качестве иллюстраций в учебники и энциклопедии.
Работы фотографа включены в качестве иллюстраций в учебники и энциклопедии.
К съемке легендарного фото "Знамя над Рейхстагом", которое стало символом Победы, Евгений Халдей начал готовиться еще в Москве. Красное полотнище сшил дома, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг.
К съемке легендарного фото "Знамя над Рейхстагом", которое стало символом Победы, Евгений Халдей начал готовиться еще в Москве. Красное полотнище сшил дома, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг.