Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-11T00:00
https://ria.ru/20200510/1571258919.html
В Петербурге умер протоиерей Александр Воскобойников
https://cdn24.img.ria.ru/images/99061/76/990617660_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_3d1ca89eef453fdb9cdd2087a3852054.jpg
РИА Новости

В Петербурге умер протоиерей Александр Воскобойников

23:59 10.05.2020 (обновлено: 00:00 11.05.2020)
1176
© РИА Новости / Александр ПаниотовКресты на куполах храма
Кресты на куполах храма
© РИА Новости / Александр Паниотов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Настоятель храма апостола Петра в Веселом поселке в Петербурге протоиерей Александр Воскобойников скончался 9 мая на 60-м году жизни, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.
Как писали местные СМИ, священника ранее госпитализировали с подозрением на пневмонию, прижизненные анализы на коронавирус были отрицательными.
"Настоятель храма апостола Петра в Веселом поселке протоиерей Александр Воскобойников скоропостижно скончался 9 мая на 60-м году жизни", - говорится в сообщении епархии.
В Петербурге всего выявлено 7404 заболевших коронавирусом, умерли 53 человека.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более чем 3,9 миллиона зараженных, из которых свыше 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
Вчера, 20:03
"Служите на дистанции". На Кубани у священника и послушников нашли COVID
1122001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВОЗСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Пожар в хосписе в Красногорске
Стало известно о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе
Сотрудник полиции
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
Певица Анна Семенович
Семенович поразила поклонников необычным фото
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
Пожар в хосписе в Красногорске
У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
Карта мира 1922 года
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Пожар в хосписе в Красногорске
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Пожар в хосписе в Красногорске
На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
Кресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери Всех скорбящих радость в поселке Торгашино (Красноярск)
В Екатеринодарской епархии ответили на обвинение священника с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Девять человек находятся в больнице после пожара в подмосковном хосписе
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57Стало известно о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
Лента новостейМолния