Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь

Перед выдачей посадочного талона у пассажиров будут проверять документы, подтверждающие адрес. Подтверждением будут служить оригиналы документов или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписки о том, что они готовы принять возвращающегося гражданина на карантин.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют, среди прочего, вывозные рейсы.

С 31 марта установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других регионов - не более 200 человек в сутки.

В конце апреля в МИД России сообщали, что с 18 марта на родину воздушным транспортом вернулись почти 225 тысяч человек из 73 стран.