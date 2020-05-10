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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T01:16
https://ria.ru/20200510/1571258754.html
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

23:39 10.05.2020 (обновлено: 01:16 11.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь.
Перед выдачей посадочного талона у пассажиров будут проверять документы, подтверждающие адрес. Подтверждением будут служить оригиналы документов или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписки о том, что они готовы принять возвращающегося гражданина на карантин.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют, среди прочего, вывозные рейсы.
С 31 марта установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других регионов - не более 200 человек в сутки.
В конце апреля в МИД России сообщали, что с 18 марта на родину воздушным транспортом вернулись почти 225 тысяч человек из 73 стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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