В Ульяновске на пришедшую в полицию женщину без маски составили протокол

САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Жительнице Жительнице Ульяновска , пришедшей в отдел полиции с заявлением на бывшего мужа, выписали протокол за отсутствие маски после многократных предупреждений и неоднократного отказа женщины ее надеть, хотя с ее слов, маска у нее была, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее в Telegam-каналах появилась информация о том, что в Ульяновске женщина пришла в полицию для того, чтобы подать заявление на бывшего мужа, который якобы удерживает сына у себя с конца марта, ссылаясь на режим самоизоляции, хотя по суду мальчик должен проживать с матерью. По словам женщины, вместо того, чтобы принять заявление, в полиции выписали ей протокол за отсутствие маски. Как пишут в Telegram -каналах, женщина не надела маску, так как та пришла в негодность, а новую купить она не смогла из-за отсутствия масок в аптеках.

В пресс-службе УМВД по Ульяновской области РИА Новости пояснили, что женщина 12 апреля написала в отдел полиции, сообщив о том, что ее муж нарушает порядок общения с ребенком, установленный судом. Так как данный вопрос находится в компетенции судебных приставов, то обращение было направлено в УФССП России по региону, о чем письменно уведомили заявительницу, уточнили в полиции.

Двадцать первого апреля, по данным пресс-службы, женщина пришла в отдел полиции, где сотрудники еще раз объяснили ей, что данный вопрос находится в компетенции судебных приставов, рекомендовав обратиться в УФССП. Отмечается, что женщина пришла без маски, из-за чего полицейские сделали ей замечание.

"Посетительница в категоричной форме отказалась надевать маску, хотя с ее слов, она имелась у нее в наличие и находилась в автомобиле, на котором она приехала в полицию. После многократных предупреждений и в связи с неоднократным отказом гражданки надеть маску на нее был составлен административный протокол по 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", - рассказали в полиции.

Обязательное ношение масок в общественных местах ввели в Ульяновской области 11 апреля из-за ситуации с коронавирусом.