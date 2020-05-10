Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T23:25
https://ria.ru/20200510/1571258260.html
В Ульяновске на пришедшую в полицию женщину без маски составили протокол
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

В Ульяновске на пришедшую в полицию женщину без маски составили протокол

22:52 10.05.2020 (обновлено: 23:25 10.05.2020)
607
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САМАРА, 10 мая - РИА Новости. Жительнице Ульяновска, пришедшей в отдел полиции с заявлением на бывшего мужа, выписали протокол за отсутствие маски после многократных предупреждений и неоднократного отказа женщины ее надеть, хотя с ее слов, маска у нее была, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее в Telegam-каналах появилась информация о том, что в Ульяновске женщина пришла в полицию для того, чтобы подать заявление на бывшего мужа, который якобы удерживает сына у себя с конца марта, ссылаясь на режим самоизоляции, хотя по суду мальчик должен проживать с матерью. По словам женщины, вместо того, чтобы принять заявление, в полиции выписали ей протокол за отсутствие маски. Как пишут в Telegram-каналах, женщина не надела маску, так как та пришла в негодность, а новую купить она не смогла из-за отсутствия масок в аптеках.
Сотрудник Росгвардии во время раздачи горожанам памяток по профилактике коронавирусной инфекции на одной из улиц в Москве
4 апреля, 08:00Распространение нового коронавируса
Самоизоляция: как вести себя, чтобы не нарушить закон
В пресс-службе УМВД по Ульяновской области РИА Новости пояснили, что женщина 12 апреля написала в отдел полиции, сообщив о том, что ее муж нарушает порядок общения с ребенком, установленный судом. Так как данный вопрос находится в компетенции судебных приставов, то обращение было направлено в УФССП России по региону, о чем письменно уведомили заявительницу, уточнили в полиции.
Двадцать первого апреля, по данным пресс-службы, женщина пришла в отдел полиции, где сотрудники еще раз объяснили ей, что данный вопрос находится в компетенции судебных приставов, рекомендовав обратиться в УФССП. Отмечается, что женщина пришла без маски, из-за чего полицейские сделали ей замечание.
Молодой человек в защитной маске в Москве
9 мая, 15:50Распространение нового коронавируса
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по использованию масок
"Посетительница в категоричной форме отказалась надевать маску, хотя с ее слов, она имелась у нее в наличие и находилась в автомобиле, на котором она приехала в полицию. После многократных предупреждений и в связи с неоднократным отказом гражданки надеть маску на нее был составлен административный протокол по 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", - рассказали в полиции.
Обязательное ношение масок в общественных местах ввели в Ульяновской области 11 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
10610225
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыУльяновская областьУльяновскОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы
Кресты на куполах храма
В Петербурге умер протоиерей Александр Воскобойников
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Сотрудник полиции
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
Кадр из клипа группы Little Big Hypnodancer
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом
Кресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери Всех скорбящих радость в поселке Торгашино (Красноярск)
В Екатеринодарской епархии ответили на обвинение священника с COVID-19
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Псковский митрополит надеется через неделю провести службы с прихожанами
Карта мира 1922 года
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57Стало известно о девяти погибших при пожаре в подмосковном хосписе
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Лента новостейМолния