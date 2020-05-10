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2020-05-10T22:02
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В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве
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РИА Новости

В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

22:02 10.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВОЛГОГРАД, 10 мая – РИА Новости. Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Отмечается, что СУ СК по Волгоградской области вместе с региональным УФСБ выяснили, что сотрудник подразделения областного следственного управления СК причастен к вымогательству, совершенному вместе с другими подозреваемыми.
"В настоящее время подозреваемые задержаны. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьПроисшествия
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