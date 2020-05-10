В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

ВОЛГОГРАД, 10 мая – РИА Новости. Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Отмечается, что СУ СК по Волгоградской области вместе с региональным УФСБ выяснили, что сотрудник подразделения областного следственного управления СК причастен к вымогательству, совершенному вместе с другими подозреваемыми.
"В настоящее время подозреваемые задержаны. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.