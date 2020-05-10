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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T22:00
https://ria.ru/20200510/1571257502.html
Британцы смогут гулять на удалении от дома и загорать в парках
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РИА Новости

Британцы смогут гулять на удалении от дома и загорать в парках

22:00 10.05.2020
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© РИА НовостиМестные жители в Кенсингтонском парке Лондона, Великобритания
Местные жители в Кенсингтонском парке Лондона, Великобритания
© РИА Новости
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Находящиеся в карантине из-за коронавируса жители Британии смогут гулять на удалении от дома и загорать в парках, но при соблюдении мер социального дистанцирования, заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
В Британии карантин веден 23 марта. Людям разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, а также для физических упражнений на один час в день. Делать они это могут только с членами семьи, с которыми проживают. Собираться компаниями больше двух человек, загорать, сидеть и лежать в парках и на пляжах в настоящее время запрещено.
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"С этой среды мы хотим дать людям больше возможностей - и даже безграничные возможности - для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. Вы можете сидеть на солнце в расположенном рядом с домом парке, вы можете поехать на машине куда-то, вы можете даже играть в спортивные игры, но только с членами вашей семьи", - сказал Джонсон, выступая с обращением к нации.
"Вы обязаны соблюдать правила социального дистанцирования", - добавил он.
При этом Джонсон фактически заявил, что все ограничительные меры остаются в силе. Премьер сказал, что люди должны продолжать работать дома, за исключением тех случаев, когда это невозможно.
"Мы подчеркиваем, что те, кто не может работать дома - например, в сфере промышленного производства или строительства - могут ездить на работу, и это будет поддерживаться. И мы хотим, чтобы вы безопасно добирались до работы. По возможности избегайте использования общественного транспорта - мы обязаны соблюдать меры социального дистанцирования", - сказал премьер.
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Он пообещал, что правительство займется выработкой рекомендаций для работодателей по обеспечению безопасности условий труда.
"Когда вы отправляетесь на работу, пожалуйста, поезжайте, если возможно, на машине или - что еще лучше - на велосипеде или пешком", - добавил премьер.
По его словам, в настоящее время рано говорить о снятии или ослаблении карантинных мер.
"Мы достигли некоторого прогресса в выполнении некоторых необходимых для снятия карантина требований. Но нет оснований считать, что мы выполнили их все. Поэтому сейчас не время попросту снять карантин на этой неделе", - подчеркнул Джонсон.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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