Число заражений коронавирусом в ЮАР превысило десять тысяч человек

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом нового типа в Южно-Африканской Республике достигло 10 015, сообщил глава минздрава страны.
Согласно релизу минздрава, больше всего заражений выявлено в Западно-Капской и Восточно-Капской провинциях - 84% от общего числа. Специалисты провели в общей сложности 341 336 тестов на COVID-19.
По данным ВОЗ на субботу, по всей Африке выявлено почти 57 тысяч случаев заражения коронавирусом. На первом месте по числу подтвержденных случаев - ЮАР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.