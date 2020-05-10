Рестораны в Британии откроются не раньше июля

"Самое раннее в июле, и в зависимости от условий и научных рекомендаций, если и только если цифры позволят это, мы надеемся открыть хотя бы часть предприятий ресторанно-гостиничной индустрии и другие общественные места, при условии обеспечения там безопасности и возможности социального дистанцирования", - сказал Джонсон.