Макрон и Джонсон обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, лидеры двух стран подчеркнули необходимость сотрудничества в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает Елисейский дворец.
"Они (Макрон и Джонсон - ред.) подчеркнули необходимость тесного двустороннего, европейского и международного сотрудничества в борьбе с COVID-19", - говорится в коммюнике.
Президент Франции и британский премьер-министр особо отметили риск новых заражений коронавирусом из-за границы, в то время как распространение вируса снижается на национальном уровне, подчеркивают в администрации французского лидера.
"В этой связи президент Франции и премьер-министр Великобритании договорились работать вместе над скоординированными мерами. Это сотрудничество особенно необходимо для контроля над нашей общей границей", - говорится в коммюнике.
"На данном этапе карантинные меры не распространяются на путешественников из Франции; все меры с обеих сторон будут приниматься согласованным и взаимным образом. Рабочая группа правительств двух стран будет создана для обеспечения этого сотрудничества в течение ближайших недель", - отмечается в документе.
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