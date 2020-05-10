Макрон и Джонсон обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

"Они (Макрон и Джонсон - ред.) подчеркнули необходимость тесного двустороннего, европейского и международного сотрудничества в борьбе с COVID-19", - говорится в коммюнике.

Президент Франции и британский премьер-министр особо отметили риск новых заражений коронавирусом из-за границы, в то время как распространение вируса снижается на национальном уровне, подчеркивают в администрации французского лидера.

"В этой связи президент Франции и премьер-министр Великобритании договорились работать вместе над скоординированными мерами. Это сотрудничество особенно необходимо для контроля над нашей общей границей", - говорится в коммюнике.

"На данном этапе карантинные меры не распространяются на путешественников из Франции; все меры с обеих сторон будут приниматься согласованным и взаимным образом. Рабочая группа правительств двух стран будет создана для обеспечения этого сотрудничества в течение ближайших недель", - отмечается в документе.