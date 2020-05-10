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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:48
https://ria.ru/20200510/1571257296.html
Макрон и Джонсон обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:0:2453:1379_1036x0_80_0_0_538d5d2763a81efe874ad9d5b01a9ad0.jpg
РИА Новости

Макрон и Джонсон обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

21:48 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, лидеры двух стран подчеркнули необходимость сотрудничества в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает Елисейский дворец.
"Они (Макрон и Джонсон - ред.) подчеркнули необходимость тесного двустороннего, европейского и международного сотрудничества в борьбе с COVID-19", - говорится в коммюнике.
Президент Франции и британский премьер-министр особо отметили риск новых заражений коронавирусом из-за границы, в то время как распространение вируса снижается на национальном уровне, подчеркивают в администрации французского лидера.
"В этой связи президент Франции и премьер-министр Великобритании договорились работать вместе над скоординированными мерами. Это сотрудничество особенно необходимо для контроля над нашей общей границей", - говорится в коммюнике.
"На данном этапе карантинные меры не распространяются на путешественников из Франции; все меры с обеих сторон будут приниматься согласованным и взаимным образом. Рабочая группа правительств двух стран будет создана для обеспечения этого сотрудничества в течение ближайших недель", - отмечается в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронБорис ДжонсонВеликобританияФранцияВ мире
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