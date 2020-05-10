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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:42
https://ria.ru/20200510/1571257175.html
Британия введет обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570618218_0:170:3036:1878_1036x0_80_0_0_2c9af087c56d10ffeddfb87389b6f8a6.jpg
РИА Новости

Британия введет обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы

21:42 10.05.2020
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© REUTERS / John SibleyПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / John Sibley
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания введет обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы, заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
В настоящее время в Британии введен карантин внутри страны, но не закрыты границы. Прибывающие пока не обязаны изолироваться после прибытия в страну для контроля за появлением симптомов коронавируса.
"Для предотвращения повторного инфицирования из-за рубежа в скором времени - когда распространение вируса существенно снизится - будет введен обязательный карантин для тех, кто прилетает в нашу страну. Конечно, мы продолжим следить за ситуацией у нас на всех уровнях", - сказал Джонсон, выступая с обращением к нации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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