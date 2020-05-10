Британия введет обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы

ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания введет обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы, заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
В настоящее время в Британии введен карантин внутри страны, но не закрыты границы. Прибывающие пока не обязаны изолироваться после прибытия в страну для контроля за появлением симптомов коронавируса.
"Для предотвращения повторного инфицирования из-за рубежа в скором времени - когда распространение вируса существенно снизится - будет введен обязательный карантин для тех, кто прилетает в нашу страну. Конечно, мы продолжим следить за ситуацией у нас на всех уровнях", - сказал Джонсон, выступая с обращением к нации.
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