Британия введет обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы

В настоящее время в Британии введен карантин внутри страны, но не закрыты границы. Прибывающие пока не обязаны изолироваться после прибытия в страну для контроля за появлением симптомов коронавируса.

"Для предотвращения повторного инфицирования из-за рубежа в скором времени - когда распространение вируса существенно снизится - будет введен обязательный карантин для тех, кто прилетает в нашу страну. Конечно, мы продолжим следить за ситуацией у нас на всех уровнях", - сказал Джонсон, выступая с обращением к нации.