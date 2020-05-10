Джонсон пообещал открыть британские школы после 1 июня

ЛОНДОН, 10 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британские школы могут начать постепенно открываться после 1 июня, объявил в воскресенье премьер-министр страны Британские школы могут начать постепенно открываться после 1 июня, объявил в воскресенье премьер-министр страны Борис Джонсон в специальном видеообращении, посвященном плану выхода из карантина.

"Самое раннее после 1 июня, после каникул, мы думаем, что сможем начать пофазовое открытие магазинов и дать возможность ученикам начальных школ вернуться в школы, начиная с подготовительного класса, 1 и 6 классов", - сказал премьер.

"Мы рассчитываем, что учащиеся средних школ, которым в следующем году предстоят экзамены, смогут хоть какое-то время провести с учителями до каникул", - добавил он, пообещав в ближайшее время представить подробный план открытия школ и магазинов.

Джонсон также подчеркнул, что все планы предварительные и будут зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

Карантин в Великобритании действует с 23 марта.