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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:38
https://ria.ru/20200510/1571257076.html
Джонсон пообещал открыть британские школы после 1 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570618273_0:0:3047:1714_1036x0_80_0_0_123bcdc0a9e98b9e371439166c27d11a.jpg
РИА Новости

Джонсон пообещал открыть британские школы после 1 июня

21:38 10.05.2020
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© REUTERS / John SibleyПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / John Sibley
ЛОНДОН, 10 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британские школы могут начать постепенно открываться после 1 июня, объявил в воскресенье премьер-министр страны Борис Джонсон в специальном видеообращении, посвященном плану выхода из карантина.
"Самое раннее после 1 июня, после каникул, мы думаем, что сможем начать пофазовое открытие магазинов и дать возможность ученикам начальных школ вернуться в школы, начиная с подготовительного класса, 1 и 6 классов", - сказал премьер.
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"Мы рассчитываем, что учащиеся средних школ, которым в следующем году предстоят экзамены, смогут хоть какое-то время провести с учителями до каникул", - добавил он, пообещав в ближайшее время представить подробный план открытия школ и магазинов.
Джонсон также подчеркнул, что все планы предварительные и будут зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в мире.
Карантин в Великобритании действует с 23 марта.
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