В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности

"Для отслеживания ситуации мы ввели новую шкалу предупреждения о коронавирусной опасности, за обновление которой отвечает Объединенный центр биобезопасности. Всего уровней будет пять… В период карантина мы находились на четвертом уровне, и, спасибо вашему самопожертвованию, в настоящее время мы находимся в состоянии, в котором начнем движение к третьему уровню", - сказал Джонсон, выступая с обращением к нации.