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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:30
https://ria.ru/20200510/1571256937.html
В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569635038_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_1cc55bfff06f810ea6b553416a744c69.jpg
РИА Новости

В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности

21:30 10.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinСотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, этот уровень в стране начнет снижаться с четвертого до третьего благодаря карантину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Для отслеживания ситуации мы ввели новую шкалу предупреждения о коронавирусной опасности, за обновление которой отвечает Объединенный центр биобезопасности. Всего уровней будет пять… В период карантина мы находились на четвертом уровне, и, спасибо вашему самопожертвованию, в настоящее время мы находимся в состоянии, в котором начнем движение к третьему уровню", - сказал Джонсон, выступая с обращением к нации.
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Он пояснил, что первый, зеленый уровень угрозы означает отсутствие вируса в Британии, а пятый - красный - сигнализирует о том, что национальная система здравоохранения не справляется с количеством зараженных.
Премьер поблагодарил сограждан за терпение и за поддержку действий его правительства во время пандемии. По словам Джонсона, в ближайшее время карантинные меры в стране фактически сохранятся.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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