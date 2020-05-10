На юго-западе Франции объявили красный уровень погодной опасности

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Красный (самый высокий) уровень погодной опасности объявлен в двух департаментах Франции в связи с сильными дождями и угрозой затопления, сообщает служба МВД Франции по оповещению населения.
"В департаментах Жиронда и Ланды объявлен красный уровень из-за дождей и затопления", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Французская метеорологическая служба Météo France в своем Twitter указала дополнительно, что в 25 французских департаментах введен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за гроз и паводков.