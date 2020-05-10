Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-10T21:20
https://ria.ru/20200510/1571256823.html
На юго-западе Франции объявили красный уровень погодной опасности
https://cdn23.img.ria.ru/images/151182/20/1511822049_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_33b7412d9538b576c1c05a800e9f69be.jpg
РИА Новости

На юго-западе Франции объявили красный уровень погодной опасности

21:18 10.05.2020 (обновлено: 21:20 10.05.2020)
912
© AFP 2020 / Charly TriballeauСпасатель SNSM, Франция
Спасатель SNSM, Франция
© AFP 2020 / Charly Triballeau
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Красный (самый высокий) уровень погодной опасности объявлен в двух департаментах Франции в связи с сильными дождями и угрозой затопления, сообщает служба МВД Франции по оповещению населения.
"В департаментах Жиронда и Ланды объявлен красный уровень из-за дождей и затопления", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Французская метеорологическая служба Météo France в своем Twitter указала дополнительно, что в 25 французских департаментах введен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за гроз и паводков.
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
9 мая, 18:11
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
101110
Обсудить 0
Министерство внутренних дел ФранцииФранцияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК пригрозила Германии разбирательством из-за решения суда по ЕЦБ
Турецкие военные в районе города Эль-Баб в Сирии
Минобороны Турции сообщило об 11 раненых при теракте в сирийском Эль-Бабе
Карта мира 1922 года
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Американская чиновница послала Илона Маска и пожалела об этом
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
В Таджикистане произошло землетрясение
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Британия введет обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5% в сравнении с прошлым годом
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Число зараженных коронавирусом в Пакистане превысило 30 тысяч
Вид Дублина
Число зараженных коронавирусом в Ирландии приблизилось к 23 тысячам
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон пообещал открыть британские школы после 1 июня
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Рязанской области продлили ограничительные меры
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх
Экс-премьера Индии Сингха госпитализировали с болью в груди
Во время акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса в Германии
В Германии сотрудника МВД отстранили от должности за статью о COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Лента новостейМолния