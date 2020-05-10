В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 10 мая - РИА Новости. Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
Токаев еще в середине марта объявил до 15 апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Специальным постановлением была ограничена работа крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей, были запрещены все массовые мероприятия и установлены ограничения на въезд и выезд из страны. В конце апреля Токаев выступил с обращением, в котором объявил о своем решении продлить режим ЧП в стране до 11 мая. Тогда же президент сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль.
В акимате (мэрии) Нур-Султана заявили, что "11 мая столица будет жить в своем прежнем режиме карантина, потому что карантин пока не снят". "Это значит, что разрешается деятельность только тех предприятий, кому дали послабления. Блокпосты пока не убирают, и общественный транспорт 11 мая не будет запущен", - отмечается в сообщении администрации.
Главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин также заявил о необходимости соблюдать карантинные меры даже после завершения режима ЧП. Он порекомендовал продолжать носить маски и пользоваться дезинфекционными и антисептическими средствами для личной профилактики и безопасности, а также избегать места массового скопления людей. В Алма-Ате будет сохранен режим карантина, блокпосты по периметру также будут функционировать, а работать смогут только предприятия, получившие разрешения.
В Казахстане подтверждено более 5 тысяч случаев коронавируса, 31 из них с летальным исходом.
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