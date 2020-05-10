В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Токаев еще в середине марта объявил до 15 апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Специальным постановлением была ограничена работа крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей, были запрещены все массовые мероприятия и установлены ограничения на въезд и выезд из страны. В конце апреля Токаев выступил с обращением, в котором объявил о своем решении продлить режим ЧП в стране до 11 мая. Тогда же президент сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль.