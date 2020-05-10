Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:02
https://ria.ru/20200510/1571256396.html
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569811003_0:209:3270:2048_1036x0_80_0_0_c86163caa63d82f851260a2991d9a330.jpg
РИА Новости

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

21:02 10.05.2020
2448
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату
Полицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 10 мая - РИА Новости. Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
Токаев еще в середине марта объявил до 15 апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Специальным постановлением была ограничена работа крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей, были запрещены все массовые мероприятия и установлены ограничения на въезд и выезд из страны. В конце апреля Токаев выступил с обращением, в котором объявил о своем решении продлить режим ЧП в стране до 11 мая. Тогда же президент сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В акимате (мэрии) Нур-Султана заявили, что "11 мая столица будет жить в своем прежнем режиме карантина, потому что карантин пока не снят". "Это значит, что разрешается деятельность только тех предприятий, кому дали послабления. Блокпосты пока не убирают, и общественный транспорт 11 мая не будет запущен", - отмечается в сообщении администрации.
Главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин также заявил о необходимости соблюдать карантинные меры даже после завершения режима ЧП. Он порекомендовал продолжать носить маски и пользоваться дезинфекционными и антисептическими средствами для личной профилактики и безопасности, а также избегать места массового скопления людей. В Алма-Ате будет сохранен режим карантина, блокпосты по периметру также будут функционировать, а работать смогут только предприятия, получившие разрешения.
В Казахстане подтверждено более 5 тысяч случаев коронавируса, 31 из них с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
711126
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаКазахстанВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Ольга Бузова
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Макрон и Джонсон обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Железнодорожный перегон между станциями Покровское-Стрешнево и Тушино
В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
Власти Уханя раскрыли подробности новых случаев COVID-19
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео
Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео
Карта мира 1922 года
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Сотрудник полиции
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх
Экс-премьера Индии Сингха госпитализировали с болью в груди
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Лента новостейМолния