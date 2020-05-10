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2020-05-10T20:18
https://ria.ru/20200510/1571255541.html
В РВИО назвали новую дату открытия Ржевского мемориала
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РИА Новости

В РВИО назвали новую дату открытия Ржевского мемориала

20:18 10.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиУстановка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
Установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Церемония открытия Ржевского мемориала советскому солдату переносится из-за эпидемиологической ситуации, новый рассматриваемый срок открытия – 22 июня, заявил в воскресенье РИА Новости исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Барков.
Ранее сообщалось, что мемориальный комплекс Советскому солдату под Ржевом, планируется открыт в мае 2020 года, он должен стать филиалом Музея Победы.
"С учётом эпидемиологической ситуации церемония открытия Ржевского мемориала советскому солдату перенесена на более позднее время. Сейчас рассматривается предложение ветеранов открыть мемориал 22 июня – в годовщину начала Великой Отечественной войны", - заявил Барков.
Исполнительный директор РВИО напомнил, что полная строительная готовность монумента, включая благоустройство, создание экспозиции музейного павильона была обеспечена еще в конце апреля.
Григорий Рапота
21 апреля, 18:28Союзное государство
Григорий Рапота: Ржевский мемориал готов к открытию
В РВИО рассказали, что в современной России до настоящего времени не было создано столь масштабного центрального монумента Советскому солдату-победителю. Ржевский солдат – это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн визуально парит над землей, этот эффект достигается за счет того, что бронзовая скульптура опирается 30-тонный стальной каркас высокой прочности, который почти не виден на фоне неба.
Памятник сооружён без использования средств федерального бюджета, две трети средств — это пожертвования граждан и организаций, привлечённые Российским военно-историческим обществом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Участники мероприятия по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
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75 лет Великой ПобедыРоссийское военно-историческое общество (РВИО)День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)РжевОбщество
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