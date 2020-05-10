В РВИО назвали новую дату открытия Ржевского мемориала

"С учётом эпидемиологической ситуации церемония открытия Ржевского мемориала советскому солдату перенесена на более позднее время. Сейчас рассматривается предложение ветеранов открыть мемориал 22 июня – в годовщину начала Великой Отечественной войны", - заявил Барков.

В РВИО рассказали, что в современной России до настоящего времени не было создано столь масштабного центрального монумента Советскому солдату-победителю. Ржевский солдат – это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн визуально парит над землей, этот эффект достигается за счет того, что бронзовая скульптура опирается 30-тонный стальной каркас высокой прочности, который почти не виден на фоне неба.