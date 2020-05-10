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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T18:01
https://ria.ru/20200510/1571252456.html
В Петербурге в метро устанавливают аппараты по продаже масок и перчаток
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569368342_0:11:3072:1739_1036x0_80_0_0_931425714821a5eb5d89397ee63c0407.jpg
РИА Новости

В Петербурге в метро устанавливают аппараты по продаже масок и перчаток

18:00 10.05.2020 (обновлено: 18:01 10.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинДевушка в метро Санкт-Петербурга
Девушка в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Установка в вестибюлях петербургской подземки вендинговых аппаратов для продажи масок и перчаток, использование которых горожанами обязательно с 12 мая, началась в воскресенье, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Накануне ограничительные меры, введенные в Петербурге в рамках режима повышенной готовности, продлили до 31 мая из-за роста количества инфицированных коронавирусом. При этом власти обязали горожан с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, в том числе на улице, в магазинах и общественном транспорте.
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"На станциях метрополитена будут работать вендинговые аппараты, в которых можно будет приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, рук и дезинфицирующие средства. В соответствии с графиком уже началась установка этих аппаратов. В них будут продаваться как одноразовые, так и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сети магазинов печатной продукции и сопутствующих товаров "Первая полоса", чьи торговые точки расположены и в метро, сейчас продаются многоразовые защитные маски. С 12 мая там же можно будет купить и одноразовые маски, уточняют городские власти.
По данным администрации Петербурга, на фоне распространение коронавируса в марте-апреле более 50 предприятий перепрофилировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты. Ежедневно в городе выпускается около 70 тысяч литров кожных антисептиков и почти 300 тысяч литров хлорактивных средств. Объем производства защитных масок составляет более 450 тысяч единиц в сутки, что превышает показатели марта в 5 раз.
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Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров.
По данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 7404 случая коронавируса, прирост за сутки составил 414 случаев. Выздоровели 1674 человека, скончались 53.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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