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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T17:59
https://ria.ru/20200510/1571252346.html
Более половины японцев недовольны мерами по борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570947742_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_e2463537c4188cb616d335ff37397c7b.jpg
РИА Новости

Более половины японцев недовольны мерами по борьбе с коронавирусом

17:58 10.05.2020 (обновлено: 17:59 10.05.2020)
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© РИА Новости / Ксения НакаЖители Японии во время майских праздников в режиме самоизоляции
Жители Японии во время майских праздников в режиме самоизоляции
© РИА Новости / Ксения Нака
Жители Японии во время майских праздников в режиме самоизоляции . Архивное фото
ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Более половины японцев недовольны действиями правительства страны по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Японии, свидетельствуют данные проведенного агентством Киодо исследования общественного мнения.
В частности, лишь 34,1% респондентов оценили положительно меры властей по борьбе с COVID-19, а 57,5% отозвались негативно. Кроме этого, 84,4% опрошенных выразили беспокойство относительно их жизненной ситуации на фоне пандемии.
Жители Японии в режиме самоизоляции
9 мая, 13:44Распространение нового коронавируса
В Японии выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом
Уровень поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его правительства повысился на 1,3 процентных пункта по сравнению с апрелем и составил 41,7%. В это же время 43% заявили, что не поддерживают власти.
Исследование проводилось по телефону с 8 по 10 мая, в нем приняли участие 1030 человек.
Общее число заражений коронавирусной инфекцией в Японии, по данным на 21.00 по местному времени (15.00 мск), составило 16559 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4848 человек) и в префектуре Осака (1743 человека). Всего скончались 646 человек. Выздоровели 8944 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (префектура)Синдзо АбэЯпонияТокиоВ мире
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