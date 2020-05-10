Более половины японцев недовольны мерами по борьбе с коронавирусом

ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Более половины японцев недовольны действиями правительства страны по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Японии, свидетельствуют данные проведенного агентством Киодо исследования общественного мнения.
В частности, лишь 34,1% респондентов оценили положительно меры властей по борьбе с COVID-19, а 57,5% отозвались негативно. Кроме этого, 84,4% опрошенных выразили беспокойство относительно их жизненной ситуации на фоне пандемии.
Уровень поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его правительства повысился на 1,3 процентных пункта по сравнению с апрелем и составил 41,7%. В это же время 43% заявили, что не поддерживают власти.
Исследование проводилось по телефону с 8 по 10 мая, в нем приняли участие 1030 человек.
Общее число заражений коронавирусной инфекцией в Японии, по данным на 21.00 по местному времени (15.00 мск), составило 16559 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4848 человек) и в префектуре Осака (1743 человека). Всего скончались 646 человек. Выздоровели 8944 человека.
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