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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T17:47
https://ria.ru/20200510/1571252126.html
Из Италии вылетел шестой самолет с российскими военными
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564266478_0:95:2888:1720_1036x0_80_0_0_b72cb0143e196827db49c1cae4bfc855.jpg
РИА Новости

Из Италии вылетел шестой самолет с российскими военными

17:47 10.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76. Архивное фото
ВЕРОНА (Италия), 10 мая - РИА Новости. Шестой самолет Ил-76 ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщило российское министерство обороны.
"C аэродрома "Виллафранка" ... в РФ вылетел шестой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 10 мая двумя рейсами в Россию из Италии будут доставлены 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВоздушно-космические силы РоссииИл-76ИталияВ мире
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