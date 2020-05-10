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75 лет Великой Победы
2020-05-10T17:37
https://ria.ru/20200510/1571251863.html
В Иерусалиме отпраздновали День Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_0:178:3072:1906_1036x0_80_0_0_dbda48a1c2596d9d705a4cc72e55a45f.jpg
РИА Новости

В Иерусалиме отпраздновали День Победы

17:37 10.05.2020
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Иерусалим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Официальная церемония празднования Дня Победы прошла в Иерусалиме в воскресенье, так как в этом году 9 мая выпало в Израиле на шаббат.
В воскресенье днем на горе Герцля в Иерусалиме прошла государственная церемония празднования Дня Победы. Из-за ограничений в связи с коронавирусом она проходила в сокращённом формате без публики. Участие приняли глава министерства алии и интеграции Йоав Галант, министр по делам Иерусалима Зеев Элькин, глава Всеизраильской организации ветеранов войны Авраам Гринзайд.
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"Мы находимся сегодня здесь на очень необычной церемонии. Впервые, я помню себя с 90-х годов здесь, в Израиле, когда парад Победы не шагает по улицам Иерусалима. В других городах тоже отменились марши. Сердце болит", - сказал Элькин, держа в руках фотографии своих дедов, воевавших в рядах Красной армии.
В свою очередь Гринзайд отметил, что "в эти тревожные дни, когда по всему миру, и в Израиле в том числе, шагает коронавирус, именно в это время отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы, нет парадов, нет концертов, с другой стороны, в интернете мы можем прочесть и увидеть истории о героях того периода".
"Победа была сложной, болезненной, но эта Победа привела к основанию государства Израиль на этой святой земле. Об этом нельзя забывать", - добавил он.
Церемонию транслировали израильские телеканалы.
В июле 2017 года Кнессет принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, определяет порядок организации торжеств, которые и так каждый год проходят по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей.
Среди основных положений законопроекта - выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы Победы, ассигнование средств местным органам власти на работу по увековечиванию памяти о ней. Документ предписывает отмечать 9 мая торжественным заседанием Кнессета, государственной церемонией по линии правительства и шествием в Иерусалиме.
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75 лет Великой ПобедыЗеев ЭлькинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Кнессет ИзраиляИерусалимИзраильВ мире
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