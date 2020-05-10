В Иерусалиме отпраздновали День Победы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Официальная церемония празднования Официальная церемония празднования Дня Победы прошла в Иерусалиме в воскресенье, так как в этом году 9 мая выпало в Израиле на шаббат.

В воскресенье днем на горе Герцля в Иерусалиме прошла государственная церемония празднования Дня Победы. Из-за ограничений в связи с коронавирусом она проходила в сокращённом формате без публики. Участие приняли глава министерства алии и интеграции Йоав Галант, министр по делам Иерусалима Зеев Элькин , глава Всеизраильской организации ветеранов войны Авраам Гринзайд.

"Мы находимся сегодня здесь на очень необычной церемонии. Впервые, я помню себя с 90-х годов здесь, в Израиле, когда парад Победы не шагает по улицам Иерусалима. В других городах тоже отменились марши. Сердце болит", - сказал Элькин, держа в руках фотографии своих дедов, воевавших в рядах Красной армии.

В свою очередь Гринзайд отметил, что "в эти тревожные дни, когда по всему миру, и в Израиле в том числе, шагает коронавирус, именно в это время отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы, нет парадов, нет концертов, с другой стороны, в интернете мы можем прочесть и увидеть истории о героях того периода".

"Победа была сложной, болезненной, но эта Победа привела к основанию государства Израиль на этой святой земле. Об этом нельзя забывать", - добавил он.

Церемонию транслировали израильские телеканалы.

В июле 2017 года Кнессет принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, определяет порядок организации торжеств, которые и так каждый год проходят по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей.