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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T17:34
https://ria.ru/20200510/1571251730.html
Число зараженных коронавирусом в Марий Эл превысило 900
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Марий Эл превысило 900

17:34 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Более 80 пациентов с COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию в Марий Эл находятся в тяжелом состоянии, 5 из них – на ИВЛ, сообщает минздрав региона.
За минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 21 жителя Марий Эл, общее количество заболевших составляет 903 человека, 5 человек умерли.
"На утро 10 мая в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 266 человек. В тяжелом состоянии – 81 пациент, в состоянии средней степени тяжести – 178, в состоянии легкой степени тяжести – 7 пациентов. В кислородной поддержке нуждаются 104 человека. 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии 594 пациента выписаны в связи с выздоровлением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Марий Эл
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