Число зараженных коронавирусом в Марий Эл превысило 900

За минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 21 жителя Марий Эл, общее количество заболевших составляет 903 человека, 5 человек умерли.

"На утро 10 мая в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 266 человек. В тяжелом состоянии – 81 пациент, в состоянии средней степени тяжести – 178, в состоянии легкой степени тяжести – 7 пациентов. В кислородной поддержке нуждаются 104 человека. 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.