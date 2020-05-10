Число зараженных коронавирусом в Марий Эл превысило 900

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Более 80 пациентов с COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию в Марий Эл находятся в тяжелом состоянии, 5 из них – на ИВЛ, сообщает минздрав региона.
За минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 21 жителя Марий Эл, общее количество заболевших составляет 903 человека, 5 человек умерли.
"На утро 10 мая в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 266 человек. В тяжелом состоянии – 81 пациент, в состоянии средней степени тяжести – 178, в состоянии легкой степени тяжести – 7 пациентов. В кислородной поддержке нуждаются 104 человека. 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии 594 пациента выписаны в связи с выздоровлением.
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