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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T16:40
https://ria.ru/20200510/1571250720.html
Число зараженных коронавирусом в Нагорном Карабахе выросло до 14
https://cdn23.img.ria.ru/images/130740/30/1307403064_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_b814db7e187da3bd74e90cd4e7044628.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Нагорном Карабахе выросло до 14

16:40 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике достигло 14, сообщили в воскресенье в минздраве Карабаха.
Ранее власти непризнанной республики сообщали о 10 подтвержденных случаях COVID-19.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) зафиксировано 14 случаев коронавируса, восемь пациентов уже выздоровели", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Там же отмечается, что четыре новых случая были выявлены в результате тестирования накануне 41 гражданина. Они входили в круг контактов ранее заразившегося жителя села Вериншен.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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