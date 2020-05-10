Число зараженных коронавирусом в Нагорном Карабахе выросло до 14

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) зафиксировано 14 случаев коронавируса, восемь пациентов уже выздоровели", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.

Там же отмечается, что четыре новых случая были выявлены в результате тестирования накануне 41 гражданина. Они входили в круг контактов ранее заразившегося жителя села Вериншен.